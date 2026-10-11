Resumen: Apenas se sintió la caída, lo retiraron del lugar y recibió valoración médica y de enfermería, monitoreo de signos vitales y medidas de soporte

«William Vélez no dejó que lo acompañaran al baño y se cayó solo»: Clínica Astorga

Según la Clínica de Oncología Astorga, el señor William de Jesús Vélez Sierra recibió atención médica y de enfermería de forma inmediata tras su caída el 16 de mayo de 2025, y fue remitido a otra institución de salud acompañado por personal asistencial. La Clínica explicó que él mismo decidió ir solo al baño, pese a que el personal de enfermería le ofreció e insistió en acompañarlo.

Así lo señala en un comunicado oficial, en el que la institución precisa que, desde su ingreso, el paciente estaba identificado con una manilla de «alto riesgo de caída». Al pedir ir al baño, rechazó el acompañamiento, tanto del personal de enfermería como de las personas que lo acompañaban. El personal se quedó en la puerta, esperando su salida.

Apenas se sintió la caída, lo retiraron del lugar y recibió valoración médica y de enfermería, monitoreo de signos vitales y medidas de soporte. Al observar cambios en su condición clínica, se decidió remitirlo a otra institución, y durante el traslado estuvo acompañado por personal médico y de enfermería.

La Clínica afirmó que, según la documentación y los hechos conocidos, no se identificaron conductas negligentes por parte de los acompañantes del paciente ni situaciones que obstaculizaran el traslado, y rechazó las especulaciones que le atribuyen responsabilidad sin revisar la documentación.

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En los últimos días han circulado comentarios y señalamientos sobre lo ocurrido que no aportan al esclarecimiento de los hechos y que agravan el dolor de la familia. La institución lamentó lo sucedido, expresó sus condolencias y reiteró su disposición de colaborar con las autoridades. Por confidencialidad, no divulgará detalles de la historia clínica ni adelantará conclusiones sobre las causas del fallecimiento.