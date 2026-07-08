William Oswaldo Suarez desapareció en Medellín

Resumen: William Oswaldo Suarez Huertas, de 46 años de edad, sexo e identidad de género masculino, de nacionalidad colombiana, fue reportado como desaparecido en Medellín, Antioquia , en el sector del barrio Estadio, el día 07 de julio de 2026.

William Oswaldo Suarez Huertas, de 46 años de edad, sexo e identidad de género masculino, de nacionalidad colombiana, fue reportado como desaparecido en Medellín, Antioquia, en el sector del barrio Estadio, el día 07 de julio de 2026.

Al momento de su desaparición vestía un gorro color crema con el nombre de Medellín en colores amarillo, azul y rojo, una camiseta amarilla de Adidas alusiva a Colombia, una bermuda azul larga, tenis gris con negro y llevaba un morral azul oscuro.

Como señales particulares presenta una cicatriz en la espalda, una cicatriz en la parte posterior del brazo derecho y verrugas en el cuello, específicamente en el lado izquierdo. Esta información se suministra con el fin de facilitar su identificación y ubicación.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes