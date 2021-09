«El matrimonio no puede ser una prisión»: Will Smith habló de su relación abierta con Jada Pinkett

El actor estadounidense Will Smith, habló acerca del libro de sus memorias que está próximo a publicar en el mes de noviembre, en el que detalla aspectos de su vida personal y profesional, además de la relación con su esposa Jada Pinkett.

Durante una entrevista con la revista ‘GQ’, el actor reveló que desde el inicio de su matrimonio, Jada había accedido a muchas situaciones pasando por encima de sus principios solo por complacerlo a él, como fue el caso de su boda pues ella no deseaba una celebración tradicional pero ante la insistencia de Will, accedió.

«Este sería el primero de muchos compromisos que Jada haría a lo largo de los años que negaron dolorosamente sus propios valores», aseguró el también cantante.

Asimismo, reveló que la actriz no creía en las relaciones convencionales, hecho que generó varias discusiones entre ellos.

«Jada nunca creyó en el matrimonio convencional… Jada tenía familiares que tenían una relación poco convencional. Entonces ella creció de una manera muy diferente a como yo crecí. Hubo discusiones interminables significativas sobre, ¿Qué es la perfección relacional? ¿Cuál es la forma perfecta de interactuar en pareja? Y durante la mayor parte de nuestra relación, la monogamia fue lo que elegimos, sin pensar en la monogamia como la única perfección relacional», reconoció Will Smith.

Sin embargo, pese a que manifestó que es un ‘modelo’ de matrimonio que les funcionó, no lo recomiendan a otras parejas, pues cada una debe buscar su propio camino.

“El matrimonio para nosotros no puede ser una prisión. Y no sugiero nuestro camino a nadie. No sugiero este camino para nadie. Pero las experiencias de las libertades que nos hemos dado unos a otros y el apoyo incondicional, para mí, es la definición más alta del amor», puntualizó Will Smith al medio citado.

