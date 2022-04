Will Smith no podrá asistir a los Óscar por 10 años

in

Tras abofetear al presentador Chris Rock durante la 94ª ceremonia de los Óscar, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas determinó prohibir a Will Smith la asistencia por 10 años a todos sus eventos.

La Academia de Hollywood dio a conocer que veta al actor durante 10 años.

En un comunicado, la junta directiva del organismo indicó que el actor «comportamiento inaceptable y dañino». La medida «es un paso hacia un objetivo más amplio de proteger la seguridad de nuestros artistas e invitados, y restaurar la confianza en la Academia».

«Esperamos que esto pueda iniciar un tiempo de curación y restauración para todos los implicados e impactados», se puede leer en el documento.

La Academia subrayó que Will Smith ya no es su afiliado, por lo que no puede ser nominado a galardones.

Recordemos que hace poco se conoció que el actor estadounidense Will Smith ingresó a una clínica de rehabilitación por voluntad propia en busca de aislarse del ruido mediático tras lo ocurrido en los Premios Óscar.