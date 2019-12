Wilder Medina aclaró que no está en las drogas, dijo que lo avergonzaron con sus hijos

En redes sociales le hicieron pasar un mal momento a Wilder Medina exjugador del Tolima, Santa Fé y Fortaleza y lo pusieron en ‘boca’ de todos al afirmar que estaba consumiendo drogas, todo por estar ‘demasiado flaco’.

Fue tanto ‘el chisme’ que se armó, que según dijo el mismo deportista, las fotos le llegaron a sus propios hijos, por lo que tuvo que salir en redes sociales y aclarar por qué está tan delgado.

El jugador detalló que ya no entrena todos días como lo hacía antes, por lo que su masa muscular ha disminuido y está más flaco. De igual forma, afirmó que no consume drogas.

Wilder Medina habló con Blu Radio y les contó que aún sigue jugando futbol y para los que quieren saber qué hace actualmente, les aclaró que lo mismo de siempre: “Goles”

“Estoy jugando el senior máster de jugadores profesionales. Clasificamos a semifinales y mañana jugamos la semifinal con el Tolima. Estoy de goleador. Como yo ya no entreno todos los días, estoy delgado, pero no más”, dijo en ‘Blu Radio’.

Medina también aclaró de dónde salió la foto: “Me da tristeza con mis hijos porque mis hijos me enviaron todo eso (las fotografías). Ponen la foto de hace seis años (cuando jugaba profesionalmente) y luego una que me tomé ayer con un señor. Estoy delgado porque no volví a entrenar. Personas malintencionadas pusieron la foto mía cuando estaba con Santa Fe y otra con el señor, dijeron que estaba consumiendo. Yo hace siete años estaba fuerte y ahora puedo no estar gordo”, contó.