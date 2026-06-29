Resumen: Meta anunció este lunes 29 de junio una de las funciones más esperadas por la comunidad: la posibilidad de comunicarse sin revelar el número telefónico. Conoce cómo reservar tu 'username' hoy mismo.

WhatsApp cambiará para siempre: Ya puedes ocultar tu número y usar un nombre de usuario ¡resérvalo!

Minuto30.com .- Este lunes 29 de junio, a través de su cuenta oficial en la red social X, WhatsApp confirmó el inicio del proceso para implementar los nombres de usuario, usernames, una función similar a la que ya utilizan plataformas como Telegram o Instagram.

Por años, la única forma de agregar a un contacto en WhatsApp era intercambiando números de teléfono, una situación que para muchos resultaba invasiva o poco segura. Escuchando esta queja constante, la aplicación de mensajería de Meta decidió dar un giro histórico a su plataforma.

Privacidad al máximo: El fin de compartir tu número

«Tu número de teléfono es personal y a veces quieres comunicarte sin compartirlo. Por eso, presentamos los nombres de usuario para WhatsApp», aseguró la empresa en su comunicado oficial.

¿Cómo reservar tu nombre de usuario paso a paso?

Aunque la función para chatear mediante el nombre de usuario se habilitará oficialmente más adelante este año, la aplicación confirmó que desde esta misma semana los usuarios ya pueden reservar su nombre para evitar que alguien más lo tome.

Para hacerlo y asegurar tu identidad digital, solo debes seguir estos sencillos pasos:

Actualiza la app: Asegúrate de tener instalada la versión más reciente de WhatsApp desde la Google Play Store o la App Store.

Ve a los ajustes: Abre la aplicación y dirígete al menú de ‘Configuración’ (o ‘Ajustes’).

Ingresa a tu perfil: Selecciona el apartado de ‘Cuenta’.

Crea tu username: Pulsa en la nueva opción llamada ‘Nombre de usuario’.

Verifica disponibilidad: Escribe el nombre que deseas utilizar. La aplicación te mostrará en tiempo real si el alias elegido está disponible o si ya se encuentra en uso por otra persona.

¿Qué cambia con esta actualización?

Una vez que la función se despliegue por completo a nivel global, los usuarios tendrán la libertad de elegir si desean seguir compartiendo su número de teléfono de la manera tradicional, o si prefieren entregar únicamente su nombre de usuario para iniciar una nueva conversación, protegiendo así su información personal.

la implementación de nombres de usuario (usernames) en WhatsApp generó una gran ola de expectativas, pero también muchas preguntas entre la comunidad. ¿Significa esto que ya no necesitaremos una tarjeta SIM o un número telefónico para utilizar la popular aplicación de mensajería?

Para evitar confusiones y calmar los rumores, WhatsApp aclaró varias de las dudas más frecuentes que surgieron tras la noticia, estableciendo los límites y el funcionamiento real de esta nueva herramienta enfocada en la privacidad.

Tres claves confirmadas oficialmente por WhatsApp

A través de sus canales de comunicación, la compañía detalló cómo operará este sistema de reservas y su uso a futuro:

Identidad exclusiva: Cada nombre de usuario será único e irrepetible a nivel mundial. Al momento de intentar configurarlo, la aplicación te notificará inmediatamente si el alias que elegiste ya está ocupado por otra persona, obligándote a buscar una alternativa.

El número sigue siendo indispensable: Aunque podrás ocultarlo para chatear con otras personas, el número telefónico seguirá siendo un requisito obligatorio para crear una cuenta nueva y verificar el inicio de sesión. El username funcionará como una capa extra de privacidad para interactuar, no como un reemplazo estructural de tu línea.

Despliegue para cuentas comerciales: La opción de reserva de nombres no será exclusiva de las cuentas personales. Esta función también llegará a WhatsApp Business, permitiendo a las empresas tener un alias más profesional. Sin embargo, la plataforma advirtió que los usuarios de la versión de negocios podrían ver la opción habilitada con uno o dos días de retraso respecto a la versión estándar.

Con estas aclaraciones, Meta deja claro que busca ofrecer alternativas más seguras para conectar con nuevos contactos sin tener que exponer datos sensibles, pero manteniendo la arquitectura básica que ha hecho de WhatsApp una herramienta global.