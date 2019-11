¿Cel descargado?, WhatsApp puede tener mucho que ver con que ahora necesites tanto el cargador

Muchas son las mejoras que ha incluido la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en su rendimiento diario, sin embargo eso la habría llevado a gastas mas batería de lo normal en los dispositivos.

Según varias web especializadas, el consumo de batería en un día por parte de WhatsApp ha llegado a dispararse hasta el 40%, lo que nos supone casi la mitad de la batería consumida por la aplicación.

Primero solo se habló de ese gasto incrementado en los smartphones Android, concretamente los de la marca Xiaomi y OnePlus. Pero luego se ha ido conociendo que incluso los teléfonos de Apple están sufriendo este problema de consumo de batería desde la instalación de la versión de WhatsApp 2.19.112.

Sin embargo es poco lo que el usuario puede hacer para frenar tal gasto de carga, lo único sería forzar el cierre de WhatsApp y evitar que tenga permiso para recibir o enviar datos en segundo plano, pero es una acción que se hace en los ajustes de modo manual.

Some users (included me) are experiencing battery drain using WhatsApp for iOS 2.19.112. In particular, Battery Usage reports a high usage of the app in background.

Do you experience the same issue?

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 8, 2019