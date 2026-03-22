¿Westcol Presidente? El streamer anuncia históricos encuentros con Gustavo Petro y Álvaro Uribe

Resumen: El mundo del streaming en español está a punto de presenciar un hito sin precedentes. Westcol, el creador de contenido antioqueño que domina las métricas en la plataforma Kick, ha paralizado las redes sociales al anunciar dos transmisiones que prometen sacudir la opinión pública

Minuto30.com .- El mundo del streaming en español está a punto de presenciar un hito sin precedentes. Westcol, el creador de contenido antioqueño que domina las métricas en la plataforma Kick, ha paralizado las redes sociales al anunciar dos transmisiones que prometen sacudir la opinión pública del país: un día en los zapatos del presidente Gustavo Petro y una jornada de “caballos y comida colombiana” con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Un día siendo Presidente”: La cita con Gustavo Petro

El primer gran anuncio tiene fecha y hora confirmada. Bajo el título “1 Día siendo Presidente con Gustavo Petro”, Westcol llevará a su audiencia al corazón del poder. Este ejercicio de cercanía, que busca conectar la política con las nuevas generaciones de una forma nunca antes vista en Colombia, se llevará a cabo el próximo jueves 26 de marzo.

Hora Colombia: 6:00 p. m. (5:00 p. m. MEX | 8:00 p. m. ARG)

Plataforma: Kick.com/Westcol

Este formato de “un día con…” ha sido un éxito para el streamer, pero elevarlo al nivel de la Casa de Nariño marca un precedente en la creación de contenido digital en 2026.

El “versus” político: Encuentro con Álvaro Uribe

Para no dejar espacio a las críticas por sesgo y manteniendo su estilo irreverente, Westcol también confirmó que “próximamente” se reunirá con el máximo líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.

Bajo una temática mucho más tradicional y cercana a las raíces del departamento, el encuentro se titulará “Caballos y comida colombiana con Álvaro Uribe”.

Aunque la fecha exacta aún no se ha revelado, la expectativa ya genera miles de interacciones, posicionando al streamer como un puente, aunque polémico para algunos, entre las figuras más importantes de la política nacional y los jóvenes.