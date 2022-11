WestCol genera polémica por comentarios misóginos contra la mujer colombiana

WestCol uno de los streamers más destacados de Colombia, se ha vuelto protagonista por lanzar un comentario despectivo en el que comparaba la manera de ser de las colombianas y las cataríes.

Las palabras del streamer fueron: “Imagínense que aquí en Qatar no existen las mujeres bandidas, ¿́están escuchando las mujeres de Medellín, de Pereira y de Bucaramanga? Ah, Cali no se me olvida tampoco. Porque si acá hubiera una mujer bandida no simplemente la meten a la cárcel, sino que la prenden a latigazos. No hay malas, no hay bandidas es el paraíso. Una vieja de Medellín toca estas tierras y se le derrite el pie. Es impresionante. Aprendan”.

Los comentarios de WestCol fueron rápidamente criticados en las redes sociales, por lo que tuvo que retractarse y ofrecer disculpas: “Respecto a la historia diciendo que las mujeres aquí no son bandidas y en Colombia sí, quiero pedir perdón porque la cag… Tienen razón las mujeres que están tirando porque sí se escucha mal. El problema es que soy un pelado y no mido mis palabras”.

Yo necesito que ustedes escuchen lo que dice este man, las preguntas del final: «Por qué no aprenden así, por qué no son como acá», o sea, básicamente, que por qué acá no se perpetúa la violencia que ejercen esos países sobre las mujeres pic.twitter.com/bJZCRNx8iy — Susana✨ (Taylor’s version) (@sna1609) November 30, 2022

Más noticias de entretenimiento.