Westcol le cobró una plata Aida Merlano y ella se ‘regó’

Al parecer Westcol no ha podido superar su relación con Aida Merlano y a través de sus redes sociales salió a cobrarle una plática que según él, Merlano le quedó debiendo de unas pautas.

El hombre que ha sido bastante polémico dijo que “A Aida yo le tenía un aprecio bonito. Y luego me empecé a tirar para un lado con Aída porque… Que todo sea billete. Todo es plata. En su momento yo también llegué a hacer historias para ella y no le cobré. Ella hasta me debe plata, yo qué le voy a cobrar por una historia si yo la quiero, yo todavía la quiero. Pero es que todo el tiempo tienen esa mentalidad de influencers”.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Al parecer esto le llegó a la influencer por medio de varios mensajes a su DM , lo que hizo que Aida se enterara, a lo que ella contestó que,

“No quisiera, pero tengo que aclarar esta situación, me encuentro en el DM un montón de niños cobrándole una plata que le debo a alguien con quien yo salí hace como un año (…) Y cuando le escribo al tipo me dice que le tengo como cinco millones de una pauta que él me hizo, que evidentemente le pagué porque pauta que él me hacía, pauta que yo le pagaba y que no se acuerda si son cinco o cuánto”.

Merlano no estuvo de acuerdo con la manera que Westcol le cobró el dinero y lo tachó de niño, incluso dijo que le haría un tetero con bienestarina,

“¿Si tienes el número de mis abogados, por qué no los cobras?, ¿Te dio pena?, pero no te dio pena quemarse. Si querías llamar mi atención, te hubieras comportado como un varón, que eso a mí sí me prende, te pones a comportarte como un niño y me dan ganas de hacerte un tetero con bienestarina”.

Más noticias de Entretenimiento.