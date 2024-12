¡Que drama! Westcol se emberracó, no aguantó mas y le cantó la tabla a Aida Victoria

Minuto30.com .- Westcol le cantó la tabla a Aida Victoria luego de que la influencer se le fuera a la yugular al paisa por haber hecho unas fotos con la Valdiri.

Westcol alega que la hija de Aida Merlano ha estado difundiendo mentiras y sacando en cara favores y ayuda que él le brindó, como el pago de carros y su apoyo financiero en varios proyectos. El streamer niega las acusaciones de ser un «mantenido» y asegura tener pruebas como facturas, audios y testigos que desmentirían las afirmaciones de la mujer. Aunque menciona que podría revelar toda la verdad públicamente, decide no hacerlo para evitar una mayor confrontación y mantener su integridad.

A lo largo del mensaje, critica la actitud de Aida por querer presentarse como una víctima y manipular la situación a su favor, destacando que está cansado de las mentiras y no quiere seguir en un juego de fanatismos y contradicciones.

Mensaje de Westcol

La verdad que ganas de pelear la de esa mujer.. Real que con qué motivo quiere entrar en guerra con todo el mundo, dice en las historias que yo dije que subí las fotos por qué estábamos en guerra, todos sabemos que antes salí en defensa de Valdiri por qué fue muy profesional y respetuosa, no hablamos de nada que no fuera trabajo, lo que hallan hablado de mí en privado no me interesa, ya ella si quiere contar todo lo que pasa en privado para quedar bien en público no me importa, lo ha hecho con todos sus exs y ahora amigos, pero qué nivel de caer bajo..

Estoy a punto de detonar y si salgo yo… nadie jamás en la historia de las redes sociales va entender, me abstengo de hacerlo por qué es capaz de que sale a decir mentiras, y ver fanáticas locas dando razón, cuando la historia está escrita es algo que no quiero hacer, además el mero hecho de tener una discusión pública por un problema privado de parejas me da verguenza.

Perdón por expresarme aquí, pero estoy podrido, podrido de mentiras, no salgo por qué valka no se merece todo lo que le está pasando, por qué esa mujer nunca ha salido a hablar nada de nadie, nunca se a lucrado por números por qué tiene el corazón más lindo del mundo, esa es la única razón por la que no salgo y muestro todo lo que tengo que contar, con pruebas, audios, textos, facturas, testigos, si yo salgo, el problema se va otra galaxia.

Ella usó los 50 millones que yo le debía para hacerme quedar como una mierda, como un mantenido, cuando esos 50 millones de pesos yo se los debía por qué le compré los carros para ayudarle a pagar su abogado de casación, por qué ella necesitaba el dinero, lo hice con todo el cariño, ( el carro lo vendí al mes y le perdí 40 millones de pesos ) le pedí un plazo para darle el dinero por que recién había hecho fuego burguer y la inversión en tutaina, discoteca donde ella es socia por mi recomendación, ( eso es sacar cosas en cara ) y puedo sacar miles de cosas más pero cuando haces algo lo haces para ayudar, para agradecer y crecer no para sacarlo en cara para quedar como la mejor mujer 2024, todo lo que compro ella, mesas y muebles fue con mi dinero y tengo las facturas ( yo ni sabía ) mi contador le autorizó 20 millones para todo eso y ella lo sabe, ella sabe que vivió gratis sin pagar un centavo en la casa por qué yo no soy tacaño, mucho menos con alguien que vivía conmigo, en mi casa comen diariamente unas 20 personas, todos mis amigos lo saben, aquí siempre tendrán un plato de comida, con su cheft y buena carne, cuando me sales a decir que gastaste 7 millones en mercado??? La gente se asusta por qué es mucho, pero sin exagerar eso me gasto yo en solo la carne, y si ella decidió hacer eso en el momento FUE POR QUÉ ELLA QUIZO no puedes sacar eso en cara después para hacerte la empoderada, tú no puedes hacer esas cosas, no puedes estar tan podrido por dentro, repito nuevamente si yo salgo, salgo en streaming, pa que vean cómo se hace y como una persona dice la verdad, por qué con videos cortados y clips sacados de contexto cualquiera tiene la razón.

Repito, hagan la investigación, todo está registrado, cada cosa que ella dijo es una contradicción a algo que ya había dicho.

Perdón nuevamente, estoy operado y tengo mucho tiempo en el celular, podría escribir 30 biblias de estas y todas con argumentos.

Para finalizar, yo sé que uno no pelea contra el fanatismo, aquí nadie está viendo quien tiene o no la razón, simplemente están esperando quién es el que golpea más duro, por eso no me quiero desgastar, y es evidente que el nivel en el que estoy es muy superior, mirar pa abajo no me conviene… esperemos a ver qué pasa ⏳

No estoy tirando, me estoy defendiendo de la cantidad de mentiras que dijo, por qué no somos iguales, por qué no quiero caer en el juego más de lo que ya lo hice.

Los quiero.