Resumen: Westcol confirmó que realizará un stream con Abelardo De la Espriella en la antesala de la jornada electoral en Colombia. El anuncio lo hizo durante una transmisión en vivo, donde también explicó la cancelación de una entrevista previa con la senadora Paloma Valencia. La conversación será emitida en Kick y forma parte de sus recientes encuentros con figuras políticas, que han tenido amplia audiencia y discusión en redes sociales.

Westcol anuncia stream con Abelardo De la Espriella un día antes de la jornada electoral

La participación de los creadores de contenido en la conversación política continúa generando impacto en redes sociales y plataformas digitales. Esta vez, el streamer antioqueño Westcol confirmó que realizará una entrevista en vivo con el candidato presidencial Abelardo De la Espriella, un encuentro que se llevará a cabo a pocas horas de las elecciones presidenciales en Colombia y que ya comenzó a generar reacciones entre usuarios y seguidores.

El anuncio fue realizado por el propio creador de contenido durante una transmisión en vivo, espacio en el que también aclaró varios temas relacionados con las entrevistas políticas que ha venido realizando durante los últimos meses. Allí confirmó que el stream con el abogado y empresario se desarrollará el próximo sábado 30 de mayo.

“El sábado hacemos stream con Abelardo”, expresó Westcol frente a miles de usuarios conectados.

Aunque todavía no se conoce el horario exacto de la conversación, el streamer indicó que próximamente entregará más detalles sobre la transmisión. Hasta ahora, se espera que el encuentro sea emitido a través de Kick y posiblemente replicado en las redes sociales del aspirante presidencial, tal como ocurrió con entrevistas anteriores realizadas por el antioqueño.

Las conversaciones políticas impulsadas por Westcol han tenido un alto alcance en plataformas digitales. En meses recientes, el creador de contenido sostuvo encuentros con el presidente Gustavo Petro y con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, transmisiones que lograron reunir miles de espectadores y provocaron amplio debate en redes sociales.

La cancelación de la entrevista con Paloma Valencia

Durante la misma transmisión, Westcol también explicó por qué finalmente decidió cancelar la entrevista que inicialmente tenía prevista con la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia.

El creador de contenido aseguró que su decisión no obedeció directamente a diferencias con la congresista, sino a situaciones externas relacionadas con personas vinculadas públicamente a la campaña política.

“Han hecho muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Pirámides, promoción de criptomonedas, ‘métele cinco mil que te ganas cinco millones’, cosas así”, manifestó.

Más adelante insistió en que no existe ningún conflicto personal con la candidata ni con otros aspirantes presidenciales.

“No hay ningún problema con Paloma ni con ningún candidato. Esto ya es por algo externo, porque al final se está relacionando es mi trabajo, la creación de contenido”, agregó el streamer.

Westcol también señaló que busca evitar que su imagen y el contenido que realiza en internet terminen asociados a dinámicas comerciales o promociones con las que no comparte postura.

En medio de sus declaraciones, el influencer hizo referencia a personas con las que, según dijo, no se identifica dentro del mundo digital. Aunque evitó mencionar nombres directamente en algunos apartes de la transmisión, varios usuarios relacionaron sus comentarios con polémicas recientes alrededor de figuras del entretenimiento en redes sociales.

“Yo he hablado muchas cosas, pero nunca he hecho nada ilegal. No he robado ni promociono estafas”, afirmó.

La cancelación del encuentro con Paloma Valencia generó numerosas reacciones en plataformas digitales, especialmente porque días atrás se había hablado públicamente de la posibilidad de realizar ese stream político antes de la primera vuelta presidencial.

Westcol también habló sobre Iván Cepeda

En la transmisión, el creador de contenido también mencionó la posibilidad de entrevistar al senador Iván Cepeda. Según explicó, el congresista le habría manifestado que prefería realizar la conversación en caso de una eventual segunda vuelta electoral.

“Uno de los que no quiso, en realidad no era que no quería, sino que dijo: ‘En segunda vuelta es mi stream’”, comentó Westcol.

El streamer explicó que su intención era conversar con varios de los candidatos con mayor protagonismo en la contienda presidencial y aseguró que veía estas transmisiones como una oportunidad para que muchos usuarios conocieran más detalles de las figuras políticas que actualmente participan en las elecciones.

“Al final estamos hablando de los tres candidatos potenciales a nuestra presidencia y está todo muy encima. Entonces, obviamente yo dije, es una oportunidad grande, la gente también se va a enterar de muchas cosas”, concluyó.

La entrevista con Abelardo De la Espriella se realizará en medio de un panorama donde las plataformas de streaming y las redes sociales siguen ganando espacio dentro de las campañas políticas y la conversación pública, especialmente entre los votantes jóvenes y las audiencias digitales.