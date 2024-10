Madrid, 19 dic (EFE).- Arsène Wenger, director de Desarrollo de la FIFA, defendió este martes el nuevo formato del Mundial de clubes previsto para el año 2025, apuntó que "tiene su lógica" la idea de los clubes y FIFA de organizar un evento similar al Mundial de naciones y añadió que con esta competición "el impacto en los clubes será enorme porque aumentarán los recursos de los clubes de todo el mundo para desarrollarse y competir".

"En Europa tenemos suerte, pero es importante que hagamos que el fútbol sea realmente global y esto cree una oportunidad para que otros clubes progresen, éste es el auténtico objetivo. Dará más oportunidades a más jugadores de todo el mundo para competir al más alto nivel. Creo que los aficionados al fútbol tienen grandes expectativas de ver a sus equipos competir en este escenario global", dijo Wenger.

"Acepto que el calendario es muy ajetreado, pero ésta es una competición que se va a disputar cada cuatro años y, por supuesto, hay que respetar el periodo de descanso durante la competición y después de ella. En el fútbol hay demanda de grandes competiciones, y este proyecto ha recibido un buen apoyo", subrayó el ex entrenador y ahora ejecutivo en declaraciones distribuidas por la FIFA.

"El bienestar de los jugadores en los últimos 20 años también ha aumentado de forma espectacular, si nos fijamos en la prevención de lesiones, el trabajo de recuperación, la nutrición y los avances en tecnología médica. La situación es irreconocible. También el VAR ha contribuido a la protección de los jugadores, que saben que no pueden escapar de las malas entradas que causan lesiones. Así que, en general, se han producido grandes mejoras en el bienestar, y queremos continuar con ese progreso. Vemos jugadores que reciben premios mundiales, como Messi, Ronaldo, Benzema, todos mayores de 35 años. Y no es raro ver carreras internacionales que duran más de 20 años. Hace no hace mucho, eso no era posible", argumentó Wenger en su defensa del nuevo formato.

Por: EFE