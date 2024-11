Wendy Guevara ya entró a la Casa de los Famosos Colombia

Resumen: La ganadora de la Casa de los Famosos México, irrumpe y llega al reality colombiano con un torbellino de alegría y controversia. Recibimiento efusivo y primeras rencillas marcan la entrada de Wendy. ¿Podrá la influencer mexicana conquistar a sus compañeros y al público colombiano? Carlos Ochoa, experto en realities, analiza el impacto de Wendy y predice: "Viene a generar polémica". No te pierdas las explosivas reacciones y enfrentamientos que Wendy provocará en La Casa de los Famosos Colombia. En esta nota mira las primeras imágenes y lo que ha dicho la recordada " Estamos Perdidas Wendy".

La ganadora de la Casa de los Famosos México ya entró a hacer «el desorden» en la Casa Colombia del Canal RCN.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Luciendo un conjunto amarillo de chaqueta y pantalón este viernes 3 de mayo, los seguidores de VIX 24/7 tuvieron la primicia del primer encuentro de Wendy en la Casa de los Famosos. En una algarabía Melfi fue el primero que abrazó a Guevara mientras se escuchaban palabras de admiración «me muero me muero» de los participantes. La Segura y Karen Sevillano, no dejaron de mirarse y celebrar la llegada de otra que hará el desorden.

Marta Isabel Bolaños aplaudió la llegada y luego Wendy Guevara exclamó: «vengo a quedarme mucho tiempo como andan… yo los vengo a desacomodar«. A lo que los aplausos y gritos siguieron mientras Sevillano y su amiga estallaban en júbilo. La ganadora mexicana les habló que estaba «nerviosa y que gusto porque ya había vividoesta experiencia .. ayer estuvo viendo imágenes de cada uno«. Por lo que tiene claro el perfil de los participantes de la Casa de los Famosos Colombia.

Para el periodista Carlos Ochoa experto en novelas y quien ha seguido de cerca este reality la llegada de Wendy «es un atractivo más redes sociales y la plataforma VIX que para señal abierta«. Ya que la gente la conoció a través de ellas. Es un personaje divertido y llamativa «pero el problema es la sociedad colombiana que es muy homofóbica«. Ella va a tratar de involucrarse con los grupos y participantes. «Sabe demaciado y lo dirá entre líneas».

A qué vino Wendy Guevara

Para Ochoa por lo que ha visto «Wendy viene a generar polémica. Ya le preguntó a Isabela si tenía miembro reproductor masculino o no. Y a Marta si se acostaría con una mujer como quien dice «su participación es ponerlos contra pared«. Así que prepárense para ver que le saca al Melfi, Pantera, La Segura, Mafe Walker y Sevillano entre otros.

Arde la Casa

Esta «corta venida de Wendy Guevara será analizada en rating» que a la final es el objetivo de la Casa de los Famosos Colombia para que «La Perdida» esté en el país. A ella le preocupa con quién dormirá esos dos días. Hace unos instantes mientras hacíamos esta nota «se empelotó» con ayuda de la Popuchurra. Seguramente en la Señal del Canal RCN TV no se verá y solo estará un día con ellos. Lo dicho la trajeron para redes y VIX aumentando el Hype.

Lee más noticias de entretenimiento