El Comité Disciplinario del Campeonato sancionó oficialmente a Washington Aguerre, guardameta del DIM, tras los incidentes registrados al finalizar el encuentro frente al Atlético Nacional, válido por la quinta fecha de la Liga BetPlay II 2025.

El jugador uruguayo deberá cumplir dos fechas de suspensión y pagar una multa de $2.847.000 pesos, tras ser hallado responsable de provocar al público.

Según los informes oficiales del árbitro y el comisario de campo, una vez finalizado el compromiso, Aguerre se dirigió hacia la tribuna occidental del estadio realizando el “gesto del pistolero” con sus manos, simulando disparos hacia los espectadores.

El reporte arbitral añadió que esta acción derivó en una confrontación con el delegado de Atlético Nacional y, posteriormente, en una gresca colectiva entre los integrantes de ambos equipos mientras se retiraban a los camerinos.

¡Se fue sin pagar! Sancionan a Washington Aguerre por la pelea tras el clásico contra Atlético Nacional

En su defensa, El Equipo del Pueblo S.A. (DIM) argumentó que el gesto no tuvo una intención ofensiva ni buscaba incitar a la barra rival.

Según el club, se trató de una “manifestación espontánea de afecto” dirigida exclusivamente a familiares y amigos del arquero ubicados en los palcos.

La institución solicitó el archivo de la investigación o, en su defecto, la sanción mínima, alegando que la reacción del delegado rival fue la que realmente detonó la violencia.

Sin embargo, el Comité desestimó estos argumentos, señalando que, bajo el Código Disciplinario Único de la FCF, la provocación no depende de la intención del jugador sino del potencial del gesto para incitar reacciones negativas.

La autoridad calificó el acto como “desafiante y deliberado”, subrayando que este tipo de conductas pueden generar una escalada de violencia en el estadio.

Al no presentar antecedentes disciplinarios previos por este mismo concepto, se le otorgó la sanción mínima prevista por el reglamento.

El pago de las dos fechas de sanción quedará en veremos, teniendo en cuenta que el jugador ya se fue del país para hacer parte de Peñarol.

