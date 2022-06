En el quinto juego de las finales de la NBA, Golden State Warriors derrotó 104-94 a Boston Celtics y se adelantó 3-2 en la serie.

El jugador Andrew Wiggins fue el gran protagonista al realizar 26 puntos y 13 rebotes. Por su parte, Curry finalizó un partido de playoffs sin triples por primera vez.

Así las cosas, si los Warriors ganan el próximo jueves, 16 de junio, en el sexto juego, se consagrarán los campeones en casa de Boston.

