Walter Enrique, oriundo del municipio de Caldas, está en Medicina Legal: se busca a su familia

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente - Medellín, se encuentra el cuerpo de WALTER ENRIQUE ESCOBAR GRAJALES de 71 años de edad, fecha de nacimiento 28 de Junio de 1954 en Caldas, Antioquia.