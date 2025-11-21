Menú Últimas noticias
    Walter Enrique, oriundo del municipio de Caldas, está en Medicina Legal: se busca a su familia

    Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones

    Publicado por: SoloDuque

    Walter Enrique, oriundo del municipio de Caldas, está en Medicina Legal: se busca a su familia

    Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente - Medellín, se encuentra el cuerpo de WALTER ENRIQUE ESCOBAR GRAJALES de 71 años de edad, fecha de nacimiento 28 de Junio de 1954 en Caldas, Antioquia.

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – Medellín, se
    encuentra el cuerpo de WALTER ENRIQUE ESCOBAR GRAJALES de 71 años de edad, fecha de nacimiento 28 de Junio de 1954 en
    Caldas, Antioquia.

    Ingresó el 17 de Noviembre de 2025 a la sede de Medellín, sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso.

    Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325 barrio Caribe en Medellín o comunicarse al teléfono 604 501 24 20 extensiones: 36202, 36204 o 36200.

