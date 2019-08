Walt Disney anunció que será la actriz Emma Stone quien encarne a ‘Cruella de Vil’

Desde los estudios de Walt Disney dejaron un abrebocas en redes sociales de la próxima producción llamada “Cruella”, una película dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por las actrices Emma Stone y Emma Thompson.

Estará ambientada en los años 70, y los únicos detalles que se conocen hasta el momento es que Cruella será una jovenzuela a la que le pondrá cara la bella Emma Stone.

Así se verá la actriz y cantante estadounidense en su nuevo papel:

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney’s Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/KqxJ0yMYQ3

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 24, 2019