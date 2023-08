Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja un 0,33%

in

Nueva York, 2 ago (EFE).- Wall Street abrió este miércoles en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba un 0,33%, después de que la agencia Fitch rebajara su calificación a largo plazo para EE.UU.

Diez minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones se situaba en 35.514 unidades y el selectivo S&P 500 restaba un 0,79 %, hasta 4.540 puntos.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, bajaba un 1,34%, hasta 14.092 enteros.

Fitch Ratings recortó ayer la calificación de incumplimiento de emisor en moneda extranjera a largo plazo para EE.UU. a AA+ desde AAA el martes, después de haberla puesto en "observación negativa" el pasado mayo por el impás sobre el techo de deuda.

La agencia de calificación se refirió al "deterioro fiscal esperado" durante los próximos tres años y a la deuda "cada vez más alta" del Gobierno estadounidense entre los motivos por los que ha tomado la decisión.

"Si bien es decepcionante, no creo que tengamos un impacto significativo en la economía a corto plazo, pero es una advertencia para Washington", dijo hoy Brooke May, socio gerente de Evans May Wealth, en CNBC.

Por otra parte, los inversores siguen atentos a la publicación de resultados empresariales, y esta semana le toca a los titanes Apple y Amamzon.

De las empresas del S&P 500 que han publicado sus últimos resultados, alrededor del 82% han anunciado resultados mejores de los esperados, según datos de FactSet.

Por sectores, las únicas ganancias eran para el de salud y el de bienes no esenciales, que subían un 0,4 % y un 0,03 %, respectivamente. Mientras que las mayores pérdidas eran para el tecnológico y el de comunicaciones, que restaban un 1,44 % y un 1,4 %, respectivamente.

Entre los 30 valores del Dow Jones las empresas con mayores pérdidas eran Intel (-2,64%) y Chevron (-1,39%), mientras que las mayores ganancias eran para Merck (1,58%) y Caterpillar (1,36%).

Por: EFE