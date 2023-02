Vuelven los cobros excesivos en Cartagena: a turistas les iban a meter un pargo a $805.000

in

Un nuevo caso de estafa en las playas de Cartagena, se conoció en las últimas horas. Esta vez le pasó a un grupo de turistas norteamericanos, quienes denunciaron que les cobraron dos millones trescientos mil pesos por una comida que no especificaron en una hoja de cuaderno.

La traductora que acompañó a los turistas a Cholón, notó que la cuenta no estaba especificado el consumo, por lo que pidió que le dieran la carta para realizar la cuenta delante de los norteamericanos.

Pargo: $805.000

Pollo: $270.000

Gaseosa: $100.000

Piña: 95.000

Corona: 20.000

Mesa: 120.000

Águila: 240.000

Cigarrillos: 200.000

Servicio: 250.000

Al momento de realizar la cuenta, efectivamente los visitantes notaron un sobrecosto de un millón cuatrocientos mil pesos.

“se demoraron casi 30 minutos para regresar. Se me acerca un joven con la nueva cuenta, supuestamente en las manos, a decirme que partiéramos, que él me daba 300.000 pesos. Fue en ese momento en el que me indigné y la nueva cuenta que había traído también la había alterado, bajándoles el precio a lo que estaba más costoso antes y subiéndoselo a lo que estaba más económico”, contó la traductora a Noticias Caracol.

Las autoridades reiteran a los visitantes a preguntar precios antes de consumir y, en caso de algún incidente, denunciar a la línea 315 694 2466.

