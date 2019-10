Vuelven a arrestar a Jane Fonda y esta vez junto a uno de sus compañeros de ‘Grace And Frankie’

Hace siete días Jane Fonda encabezaba las portadas de los tabloides en el mundo por haber sido arrestada por protestar contra la crisis climática. Hoy vuelve a ser retenida por la misma razón y esta vez la acompaña su compañero de set en la serie de ‘Grace And Frankie‘ Sam Waterson.

Jane Fonda se hizo famosa en Hollywood por dos asuntos: su increíble talento para el cine y la televisión (incluso haciendo videos de ejercicio para bajar de peso) y su activismo. Desde antes de aquella foto polémica en la guerra de Vietnam hasta hoy, al estrella ha defendido sus ideales, lo que la ha llevado a ser arrestada por las autoridades tal como sucedió hace una semana y volvió a pasar hoy, todo por defender al medio ambiente.

Fonda está decidida a salir cada viernes a protestar frente al Capitolio de Estados Unidos, en Washington, para presionar a los funcionarios públicos para que hagan algo que ayude a parar la crisis climática que estamos viviendo, un asunto que el mismo Donald Trump está descuidando.

La actriz de 81 años no estaba sola. Con ella fueron 17 personas las que protestaron y fueron arrestadas, entre las que también estaba el actor Sam Waterson, colega y compañero de Fonda en al última serie que participó, ‘Grace And Frankie‘, de Netflix. “Ya no puedo esperar y dejar que nuestros funcionarios electos ignoren y peor aún, empoderen a las industrias que están destruyendo nuestro planeta con fines de lucro”, escribió Jane en su sitio web, tal como publica el diario Milenio.