La periodista Camila Zuluaga dio a conocer un dialogo que tuvo con el empresario Miguel Nule, quien está respondiendo en casa por cárcel por el escándalo del carrusel de la contratación.

La conversación ocurrió el pasado mes de enero y fue publicada por la misma periodista en Blu Radio. Sin embargo, Nule le había dicho a Vicky Dávila que le habían dado 35 millones de pesos a Camila Zuluaga. Pero en la conversación que tuvieron Zuluaga y Nule él le reconoció que no le dio plata.

— ¿Por qué razón me está llamando ahora?, ¿Usted entiende el daño, después de decir las mentiras que ustedes a mí me pagaron una plata, cuando yo fui la que los investigó a ustedes y los denuncié? —Le preguntó Camila a Miguel Nule.

—Oye, Camila, Camila, espera un momentico. Una cosa que es la siguiente, yo no estoy diciendo que yo te pagué a ti —contesta el empresario.

Ahora cambian las cosas, pues Nule le dice a Zuluaga que fue Álvaro Dávila, abogado condenado por el carrusel de la contratación, quien había pedido el dinero para entrégasela a ella, y que, al parecer fue la Fiscalía que lo habría presionado (a Nule) para que diera esas declaraciones. Pero a eso se le suma que, Gustavo Rugeles, reconocido bloguero uribista lo estaría presionando para que de nuevo tocará el tema en la opinión pública y aseguró que hasta lo insultó.

Así se lo contó Miguel a Camila: “otra vez me llamó un periodista para que dijera ese tema, y me contestó groserías. Me dijo que entonces yo no tenía carácter”.

Esto fue lo que dijo Nule cuando ella le preguntó por quién era el periodista: “a mí me llamó un tipo que se llama Gustavo Rugeles. […] Yo le dije: ‘Hombre, yo lo que tengo que decir de Camila es lo que me dijo Álvaro Dávila y Álvaro Dávila estaba en contra de ella. Y no quiero volver del tema porque es un tema que pasó hace 10 años y a mí me parece que revivirlo por ofenderme o por ofenderte a ti, y llevarme por los cachos a mí también, pues no estoy’”.

Es de recordar que cuando tuvieron la conversación, Nule y Zuluaga, en enero de este año el abogado Rugeles estaba ‘al rojo vivo’ en los medios de comunicación por una nueva agresión a su pareja, ya había sido golpeada en el 2018.