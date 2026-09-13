Resumen: El equipo 'tiburón' suma un nuevo y bochornoso episodio de violencia protagonizado por sus seguidores. Pese a los graves enfrentamientos y la falta de garantías, el juez central decidió darle continuidad al encuentro, que finalizó con victoria para los locales.

¡Vuelve y juega! Hinchas de junior intentan invadir la cancha, lanzan bengalas, arman disturbios ¿y Junior se queda con los puntos en el escritorio?

Minuto30.com .- El fútbol colombiano volvió a verse empañado por la violencia en las tribunas. La noche de este sábado 12 de septiembre, el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar fue escenario de graves alteraciones al orden público protagonizadas por los seguidores del Junior de Barranquilla, durante el encuentro en el que el cuadro visitante cayó 1-0 ante Alianza Valledupar.

La previa: intentos de colarse a la fuerza

Los momentos de tensión comenzaron incluso antes de que rodara el balón. Un numeroso grupo de fanáticos del equipo rojiblanco arribó a la ciudad en buses turísticos e intentó ingresar a la fuerza a las instalaciones, tratando de generar una avalancha a través del complejo deportivo Guatapurí.

La Policía Metropolitana de Valledupar, que había dispuesto un operativo con más de 300 uniformados para garantizar la seguridad del evento, logró reaccionar a tiempo junto al personal de logística. Gracias a esta intervención rápida, se logró controlar el intento de ingreso irregular y evitar que los desadaptados repitieran el caos de visitas anteriores.

#Atención ⚽🚨 Se vivió hace instantes un nuevo intento de colarse para el juego entre Alianza Valledupar FC y Junior de Barranquilla en el estadio Armando Maestre de Valledupar. 🏟️ Los fanáticos del tiburón ingresaron a la fuerza por el complejo deportivo Guatapurí tras bajarse… pic.twitter.com/t0ZjXffXKj — Valledupar (@Valledupar_Col) September 13, 2026

Caos en la tribuna oriental y suspensión

Sin embargo, el comportamiento al interior del estadio no mejoró. Cuando el partido avanzaba y Alianza Valledupar se imponía 1-0 gracias a una anotación de Ever Meza, la tribuna oriental se convirtió en un campo de batalla.

Según los reportes, hinchas del Junior comenzaron a lanzar bengalas encendidas hacia el terreno de juego, intentaron invadir la cancha y terminaron enfrentándose violentamente contra los efectivos de la Policía. Ante la gravedad de la situación y la evidente falta de garantías, el árbitro central, Steven Camargo, se vio obligado a suspender temporalmente las acciones.

⚠️ IMAGENES DE LOS DESMANES EN EL ESTADIO ARMANDO MAESTRE. pic.twitter.com/eSWWslqF3W — LaTitular.com (@LaTitularcom) September 13, 2026

Una polémica reanudación

Lo que generó mayor indignación entre la opinión pública y los asistentes fue la decisión posterior de Camargo. Luego de varios minutos de parálisis, el juez determinó reanudar el encuentro hasta el pitazo final.

Esta determinación desató una ola de fuertes críticas, pues muchos aficionados y analistas cuestionaron que el reglamento parezca «premiar» a un equipo permitiendo que termine el partido, en lugar de aplicar sanciones drásticas de facto cuando su hinchada, de plaza en plaza, protagoniza este tipo de desmanes que ponen en riesgo la vida de los asistentes. A pesar de que el juego continuó, el Junior no logró revertir el marcador y se fue de Valledupar con una derrota y un nuevo escándalo a cuestas.

¿Junior demandará pese a que son sus hinchas los revoltosos?

El grave incidente de este sábado revivió de inmediato la indignación por lo ocurrido el 26 de septiembre de 2024 en el estadio Atanasio Girardot, un oscuro antecedente donde, tras un violento disturbio protagonizado por la misma hinchada rojiblanca, el partido fue suspendido en el minuto 54 cuando Atlético Nacional ganaba cómodamente 3-0.

En aquella polémica ocasión, una controvertida decisión de escritorio le terminó otorgando los tres puntos al equipo barranquillero, lo que hoy deja en el aire la gran duda sobre si la directiva del Junior intentará instaurar alguna demanda similar tras su derrota en Valledupar, o si finalmente los entes disciplinarios de la Dimayor impondrán un castigo ejemplar para evitar que se siga premiando el vandalismo en el fútbol colombiano.