Vuelve y juega el “¿Usted no sabe quién soy yo?”, esta vez fue Manuel Medrano

El cantante cartagenero Manuel Medrano, protagonizó el nuevo caso de “¿Usted no sabe quién soy yo?”, el artista violó los protocolos de ingreso a Panamá e insultó a los oficiales de Migración luego de irrumpir las normas.

Según lo informó la Aeronáutica Civil y la Policía Nacional, en un comunicado oficial, Medrano habría bloqueado el sistema de migración automática tras varios intentos por registrar su ingreso al vecino país, entonces procede a sobrepasar los torniquetes antes de pedir ayuda a los funcionarios del aeropuerto.

Luego de ser sorprendido por las autoridades, el artista trató de intimidar a los oficiales de Migración, así lo informó la entidad.

COMUNICADO OFICIAL

Frente a lo sucedido con el señor Manuel Alejandro Medrano López, en la zona de inmigración del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el pasado domingo 17 de junio, cuando ingresaba al país proveniente de Panamá, y tras validar los informes entregados por los Oficiales de Migración, así como los diferentes videos del área, Migración Colombia se permite informar qué:

Se evidenció un uso incorrecto por parte del señor Medrano de las esclusas de Migración Automática, lo cual ocasionó el bloqueo del sistema, imposibilitando así el registro del movimiento migratorio y por ende la apertura de las esclusas.

En los videos se evidencia que, tras el bloqueo del sistema, el señor Manuel Alejandro Medrano, en lugar de pedir ayuda a uno de los Oficiales de Migración de la zona, se vale de su estatura para saltar las puertas de vidrio del sistema, no realizando de esta manera el proceso de control migratorio. Un requisito obligatorio, estipulado en el Decreto 1067 de 2015, que debe ser cumplido por todos los ciudadanos nacionales y extranjeros al momento de ingresar o salir del territorio nacional, so pena, en caso de no realizarlo, del inicio de una actuación administrativa, la cual puede conllevar la imposición de una sanción económica en el caso de los connacionales, hasta una deportación o expulsión, para los ciudadanos extranjeros.

En este orden de ideas, se le ha iniciado una actuación administrativa por parte de Migración Colombia al señor Manuel José Medrano, con el fin de validar lo sucedido al momento de realizar el proceso de control migratorio.Migración Colombia quiere expresar su rechazo ante las intimidaciones propinadas por el señor Manuel Medrano contra los Oficiales de Migración, que estaban adelantando su labor. Recuerda a la ciudadanía, que el proceso de control migratorio es obligatorio y permite establecer la plena identidad del viajero, así como garantizar que el mismo no tenga ningún tipo de requerimiento judicial, un aspecto fundamental para garantizar la seguridad nacional.

De igual forma invita a la ciudadanía a respetar a todos los servidores públicos que hacen parte de la autoridad migratoria colombiana y que realizan su labor, los 365 días del año, sin ningún tipo de discriminación.Migración Colombia ha puesto en conocimiento de la Aeronáutica Civil y de la Policía Nacional, el caso del señor Manuel Medrano, con el fin de que el mismo se revise y se impongan las sanciones a que haya lugar.