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    ¡Vuelve para ser campeón! Joaquín Varela regresa al Independiente Medellín con contrato hasta 2029

    La llegada de Varela no es un simple préstamo. La dirigencia del Deportivo Independiente Medellín (DIM) apostó fuerte por el zaguero

    Publicado por: SoloDuque

    joaquin varela dim
    ¡Vuelve para ser campeón! Joaquín Varela regresa al Independiente Medellín con contrato hasta 2029

    Resumen: Durante sus primeros ciclos en la institución, Varela no solo se consolidó como una pieza inamovible en la defensa, sino que se ganó el respeto y el cariño de la tribuna

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    Minuto30.com .- El «Poderoso de la Montaña» sigue blindando su plantilla de cara a los retos del segundo semestre de 2026. Este jueves, El Equipo del Pueblo confirmó oficialmente el esperado retorno del defensor central uruguayo Joaquín Varela, quien vuelve a vestirse de rojo y azul con un único objetivo: proteger el legado y dar la vuelta olímpica.

    Los detalles de una transferencia definitiva

    La llegada de Varela no es un simple préstamo. La dirigencia del Deportivo Independiente Medellín (DIM) apostó fuerte por el zaguero, asegurando su permanencia a largo plazo para consolidar el proyecto deportivo.

    Claves del acuerdo:

    Contrato: Se firmó una transferencia definitiva de sus derechos federativos y económicos por tres años, vinculándolo a la institución hasta junio de 2029.

    Procedencia: El uruguayo llega procedente de Águilas Doradas.

    Aval técnico: La operación se concretó tras el visto bueno del actual director técnico, Luis Amaranto Perea, quien analizó su rendimiento y solicitó su fichaje para darle solidez y experiencia a la última línea.

    Un viejo conocido que se ganó a la hinchada

    El regreso de Joaquín Varela ha generado gran expectativa entre la afición roja. El defensor ya sabe lo que es defender la «Sagrada», habiendo vestido la camiseta del Medellín durante las temporadas 2023, 2024 y parte de 2025.

    Durante sus primeros ciclos en la institución, Varela no solo se consolidó como una pieza inamovible en la defensa, sino que se ganó el respeto y el cariño de la tribuna gracias a su liderazgo, entrega absoluta en la cancha y capacidad para salir jugando desde el fondo.

    «Joaquín Varela se viste de rojo y azul para ser campeón y proteger el legado del pueblo», destacó la institución en su comunicado oficial, dándole la bienvenida a un jugador que promete ser un pilar fundamental en el esquema de Amaranto Perea para este semestre.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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