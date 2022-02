Vuelve y juega… la calidad del aire en Medellín otra vez en rojo

Hace pocos días, hablaba en este mismo espacio del ecocidio ambiental que actualmente se vive en al Amazonas colombiano, como consecuencia de la absurda cantidad de incendios forestales o focos de calor que se registran en departamentos como Guaviare, Amazonas, Caquetá, Meta y Putumayo, situación que ha generado enormes columnas de humo que viajan kilómetros al norte del país y hoy, tienen nuevamente afectada la calidad del aire de la región Andina, poniendo en serios problemas a ciudades capitales como Bogotá, Manizales, Pereira y por supuesto, a Medellín.

Históricamente, la calidad del aire en Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá, siempre ha registrado dos picos altos de contaminación que obligan a las autoridades ambientales y municipales de los 10 municipios que componen esta subregión de Antioquia, a tomar medidas drásticas y restrictivitas en materia de movilidad. Entre febrero y marzo, se presenta la primera contingencia ambiental, la segunda por su parte, surge entre los meses de octubre y noviembre, finalizado el año.

¿Por qué se presentan estas contingencias en estas dos épocas? Sencillo, las condiciones meteorológicas, atmosféricas y topográficas del valle en el cual vivimos, rodeados de grandes montañas, registran para estas épocas, la aparición de nubes de baja altura que impiden que las partículas contaminantes que se producen en nuestras ciudades, sigan su tránsito normal y puedan dispersarse hacia la atmosfera. En igual medida, en los otros meses del año diferentes a los mencionados en las contingencias, la radiación del sol es mayor y ayuda a que la movilización de estas partículas sea más rápida.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (la entidad), ha señalado recientemente que hemos ingresado de nuevo a contingencia ambiental y que probablemente entre el 7 y el 25 de marzo, se presenten tres semanas críticas en las cuales varias de las estaciones de monitoreo registrarán índices de calidad del aire que marcarán en color rojo, situación que lógicamente genera preocupación en la ciudadanía en razón de las diferentes medidas que se podrán tomar para ese entonces, buscando salvaguardar la salud de las personas y tomando medidas en materia de movilidad que impidan los libres desplazamientos de los vehículos hasta que pase la crisis.

Ahora bien, todos coincidimos en algo, no nos gustan estas crisis, tampoco nos gustan mucho las medidas que se toman para tratar de mitigar los efectos nocivos de la contaminación del aire, pero también debemos entender todos en ese mismo sentido, que somos una parte fundamental de la cadena de cuidado de la calidad del aire y que podemos contribuir a que los perjuicios sean menores, si emprendemos hábitos que contribuyan al cuidado del medio ambiente y ponemos de nuestra parte para aportar a las soluciones y no al problema.

Bajarse del carro particular, utilizar transporte público masivo, negociar horarios de trabajo diferenciales para no coincidir con horas pico, usar transporte sostenible como bicicletas, patinetas y demás, compartir vehículo con compañeros de oficina o vecinos, no pagar la exención del pico y placa, y buscar alternativas de teletrabajo, pueden ser algunas de las medidas que podemos adoptar para contribuir de manera activa a superar la primera contingencia del año en el Valle de Aburrá.

El cambio climático está en medio de nosotros, diariamente nos enfrentamos como personas y como ciudadanía a retos ambientales que antes no veíamos como cercanos y no nos afectaban, por tal razón, seguiré promoviendo políticas que vayan encaminadas a la protección del medio ambiente, los recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas. Con la Ley de Acción Climática, sancionada el pasado mes de diciembre pro el Presidente Iván Duque, de la cual además tuve el privilegio de ser autor y ponente, buscaré desde el Senado de la República la asignación de recursos que permitan su implementación y pongan aún más en la agenda nacional, la importancia de conservar, cuidar, proteger, defender y priorizar el cuidado del medio ambiente en todas las regiones del país, promoviendo entre otras cosas, la deforestación cero a 2030, la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero a 2050, la chatarrización de vehículos con más de 25 años de uso, el ingreso al parque automotriz de 600 mil vehículos eléctricos y la exigencia al Gobierno Nacional y a Ecopetrol, de producir combustible menos contaminante y más respetuoso y solidario con el ambiente. ¡Lo vamos a lograr! No me queda la menor duda, pero para eso, necesitamos el compromiso de todos.