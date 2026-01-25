Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Vuelve Gokú! Confirman remake de Dragon Ball Super y el esperado estreno de la Saga de Moro

    Moro se ha convertido en uno de los villanos más populares del manga de Dragon Ball Super

    Publicado por: SoloDuque

    goku Imagen elaborada con IA para ilustrar la nota
    Imagen elaborada con IA para ilustrar la nota
    ¡Vuelve Gokú! Confirman remake de Dragon Ball Super y el esperado estreno de la Saga de Moro

    Resumen: Moro se ha convertido en uno de los villanos más populares del manga de Dragon Ball Super, y su llegada al anime ha sido la petición número uno de los seguidores durante casi siete años

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El universo creado por el legendario Akira Toriyama se prepara para una nueva era dorada. Toei Animation ha sacudido la industria del entretenimiento al anunciar oficialmente el regreso de la franquicia con un proyecto doblemente ambicioso: un relanzamiento de Dragon Ball Super y la confirmación de que la aclamada Saga de Moro finalmente llegará al anime.

    Tras años de incertidumbre tras la muerte de su creador, el estudio japonés ha decidido apostar por una renovación visual y narrativa que comenzará en la temporada de otoño de 2026 (septiembre-diciembre). Este movimiento marca el inicio de una etapa que busca honrar el legado de Toriyama mientras expande los horizontes de los Guerreros Z.

    Dragon Ball Super: Beerus, el inicio del remake

    La nueva era arrancará con “Dragon Ball Super: Beerus”, una adaptación renovada del arco de La Batalla de los Dioses. Aunque esta historia ya se vio en cine (2013) y televisión (2015), Toei busca corregir las críticas del pasado —especialmente en términos de calidad de animación— y ofrecer una versión definitiva de la entrada del Dios de la
    Destrucción a la serie.

    Según filtraciones de diversos insiders, el proyecto es conocido internamente como “Dragon Ball Super Kai”. Siguiendo la lógica de lo que fue Dragon Ball Z Kai, se trataría de un remaster o una versión condensada que eliminaría el “relleno” y mejoraría los visuales. Se estima que este arco inicial contará con tan solo 6 episodios, en contraste con los 15 que ocupó en el anime original de 2015.

    La Saga de Moro: El anuncio que los fans esperaban

    Pero la noticia que realmente ha encendido las redes sociales es la confirmación de que la Saga de la Patrulla Galáctica, antagonizada por el temible hechicero devorador de planetas, Moro, ya se encuentra en fase de producción.

    Moro se ha convertido en uno de los villanos más populares del manga de Dragon Ball Super, y su llegada al anime ha sido la petición número uno de los seguidores durante casi siete años. Este arco llegará después de que el nuevo proyecto repase de manera ágil los arcos de La resurrección de Freezer, el Torneo del Universo 6, Gokú Black, el Torneo del Poder y Broly.

    ¿Qué esperar de esta nueva versión?

    El objetivo de Toei Animation parece ser unificar toda la cronología de Super bajo un estándar de calidad moderno y dinámico antes de dar el salto al material inédito del manga.

    Estreno: Otoño de 2026 (Japón).

    Formato: Remake/Remaster con ritmo acelerado.

    Novedad: Primera adaptación animada de la Saga de la Patrulla Galáctica (Moro).

    Este anuncio llega en un momento de transición para la franquicia, demostrando que Dragon Ball sigue siendo el “Rey del Shonen” y que hay planes sólidos para mantener viva la llama de Gokú por muchas décadas más.

    Aquí más Noticias de Entretenimiento

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.