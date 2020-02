FOTO: ¡VUELVE ‘FRIENDS’! Los seis “amigos” lo confirmaron en Instagram

Los seis protagonistas de la legendaria serie ‘Friends‘ anunciaron que vuelven a actuar juntos en una producción a través de sus redes sociales.

Con una de las imágenes más icónicas de los seis “amigos”, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer confirmaron que estarán juntos en una nueva producción que se emitirá por HBO, tal como se evidencia en las etiquetas de la imagen.

El único que no tiene la foto en su perfil oficial es el eterno ‘Joey’ (LeBlanc), sin embargo, los demás lo tienen etiquetado en sus respectivas publicaciones.

Con esta foto y la afirmación que la acompaña: “It’s happening” (“está sucediendo”), queda confirmada la vuelta a la televisión de este elenco estelar en un especial que al parecer se llamará “The one where they got back together” (“El capítulo donde se reúnen de nuevo”).