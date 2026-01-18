Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Vuelve el trofeo más deseado! La Copa del Mundo visitará Bogotá en febrero: Todos los detalles

Minuto30.com .- La fiebre mundialista se toma a Colombia. Se ha confirmado oficialmente que el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, aterrizará en Bogotá los días 15 y 16 de febrero. Esta visita marca un hito histórico, pues el trofeo original regresa al país tras 12 años de ausencia, siendo su última estancia en 2014.

Este recorrido es el preámbulo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y representa una oportunidad única para que los hinchas colombianos vean de cerca la pieza de oro macizo de 18 quilates que solo los campeones del mundo pueden tocar.

El camino hacia la gloria: 70 paradas en 150 días

El Trofeo Original no llegará solo a Colombia; forma parte de una ambiciosa gira mundial que incluye más de 70 paradas durante más de 150 días. La etapa latinoamericana es especialmente vibrante:

Fechas en Latam: Del 13 de febrero al 22 de marzo.

Países en la ruta: Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil y México.

Maratón futbolera: Recorrerá 10 ciudades en 26 días en su primer tramo, antes de regresar a Norteamérica para la recta final previa a la inauguración el 11 de junio.

¿Qué podrán ver los hinchas en Bogotá?

Durante su estancia en la capital el 15 y 16 de febrero, se espera que se habiliten zonas de experiencia para los fanáticos, donde podrán:

Ver el Trofeo Original: La misma copa que han alzado leyendas como Pelé, Maradona y Messi.

Experiencias inmersivas: Actividades interactivas relacionadas con la historia de los mundiales y el camino de la Selección Colombia hacia el 2026.

Fotografía oficial: Espacios diseñados para capturar el recuerdo de estar frente al ícono deportivo más valioso del planeta.

“Es una oportunidad única de admirarlo de cerca antes de que sea alzado por los nuevos Campeones Mundiales el próximo 19 de julio”, destacan los organizadores.

Un reencuentro tras 12 años

La última vez que el trofeo original estuvo en Colombia fue en enero de 2014, previo al Mundial de Brasil donde la “Tricolor” tuvo su mejor participación histórica.

El regreso de la Copa en este 2026 coincide con el gran momento del equipo de Néstor Lorenzo, lo que alimenta la ilusión de que, en un futuro, el trofeo regrese para quedarse en las vitrinas de la Federación Colombiana de Fútbol.

