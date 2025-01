Vuelve el perro arrepentido… Gobierno Petro va a plantear otra reforma tributaria buscando más plata este año

Resumen: El Gobierno Nacional confirmó que presentará una nueva reforma tributaria para recaudar fondos este año, a pesar de que el Congreso rechazó una propuesta anterior. Jairo Bautista, director del Presupuesto Nacional, detalló que se buscarán recursos adicionales, aunque no se alcanzarán los 12 billones previstos inicialmente. La reforma ha generado rechazo entre algunos congresistas.

El Gobierno Nacional confirmó que, pese a que hace apenas unos días el Congreso le tumbó una reforma tributaria con la que pensaban recaudar 12 billones de pesos, volverán a presentar una propuesta con el fin de recoger más plata para ejecutarlos incluso este año.

Quien confirmó dicha reforma fue el director del Presupuesto Nacional, Jairo Bautista, que en una entrevista con el diario La República indicó que » vamos a presentar una nueva reforma tributaria al Congreso, una reforma de corto aliento, que nos permita algunos recursos este año».

Además, indicó que no sería como la presentada el año pasado: «Muy seguramente no vamos a tener los $12 billones que queremos, pero vamos a revisar cuánto podría ser ese esfuerzo que le vamos a pedir al legislativo para financiar esos recursos que en este momento no cuentan con financiación alguna».

Bautista además añadió que, pese a la falta de recursos, el gobierno tendría el dinero para cumplir con todas las obligaciones que tiene durante el 2025: «La caja durará todo el año, la tendremos con restricción, pero siempre estará para atender los gastos del Estado».

La intención de una nueva reforma tributaria en el país no cayó muy bien, y desde ya se han sumado voces de rechazo de congresistas, que han dicho que no la apoyarán.