Vuelve el Festival de Cine de Cartagena con producciones nacionales e internacionales

El Festival de Cine de Cartagena vuelve con toda luego de contratiempos por el COVID-19 en las dos ediciones anteriores.

La Heroica recibirá el Festival de Cine de Cartagena del 16 al 21 de marzo, tiempo en el que los espectadores podrán disfrutar de más de 140 películas, así como de conversatorios con actores y actrices, realizadores audiovisuales y guionistas.

El Festival de Cine de Cartagena, en su edición número 61, no perderá la costumbre de abrir con una película colombiana, La roya.

Asimismo, habrá producciones internacionales como 24 (Singapur), Leonor will never die (Filipinas) y Una película sobre parejas (República Dominicana).

