Resumen: Si usted es de los que ya está preguntando por la boletería, recuerde que el Atanasio Girardot será una caldera la próxima semana

¡Vuelve el DIM a la Libertadores! El Poderoso debuta hoy ante un Liverpool uruguayo de aniversario

Minuto30.com .- Llegó el día esperado para la hinchada roja. Tras dos ediciones viendo el torneo desde afuera, el DIM regresa a la Fase 2 de la Copa Libertadores. La cita es en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera, en Montevideo, donde enfrentará al Liverpool de Uruguay, un rival que no solo debuta en este torneo, sino que hoy celebra sus 111 años de vida institucional.

Se trata de un duelo inédito en la historia de la competición, donde el equipo dirigido por Alejandro Restrepo buscará traerse un resultado positivo para cerrar la llave en casa.

Detalles del encuentro (Fase 2 – Ida):

Rival: Liverpool F.C. (Uruguay).

Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera (Montevideo).

El dato local: Liverpool llega motivado por su aniversario 111 y sueña con su primer triunfo histórico en el torneo más importante de clubes ante el “Poderoso”.

El regreso: Medellín vuelve a la competencia continental tras su última participación en 2023.

La estrategia del “Poderoso”

El DIM llega a este compromiso con la nómina estelar, entendiendo que marcar un gol de visitante es vital para manejar la presión en el Atanasio.

Ojo a la vuelta: El partido definitivo será la próxima semana en Medellín.

El clima: Se espera una cancha rápida debido a las lluvias recientes en el cono sur, similar a lo que el equipo está acostumbrado en el Valle de Aburrá.

¡El día del debut en Fase 2! Tras dos ediciones, @DIM_Oficial vuelve a jugar la CONMEBOL #Libertadores #GloriaEterna pic.twitter.com/kTgvxJpxGh — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 17, 2026

Agéndese: El partido de vuelta

Si usted es de los que ya está preguntando por la boletería, recuerde que el Atanasio Girardot será una caldera la próxima semana. La clasificación a la Fase 3 (el paso previo a la fase de grupos) se definirá en Medellín ante toda la hinchada roja.