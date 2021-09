En pleno vuelo los pillaron teniendo relaciones sexuales

Varios pasajeros al interior de un avión fueron testigos de la escena explicita y sexual protagonizada por una pareja en Europa. El hecho quedó registrado en video.

En la grabación se observa a un hombre con una bebida alcohólica en sus manos mientras que en su entrepierna la cabeza de la mujer que lo acompañaba. El hombre cierra y abre los ojos durante el acto y aunque al parecer se percata que lo están grabando sigue como si nada, es más, comienza a besar apasionadamente a la mujer mientras busca a tientas entre la ropa de ella.

La escena sexual es grabada desde el otro extremo por un pasajero y publicado por el usuario de Twitter Alan White quien al mostrar el video escribió, «Juego limpio para @Ryanair permitiendo esto. «Tendré en cuenta esto cuando haga mi próxima reserva de vuelo».

Aunque se desconoce si el acto fue sancionado por la aerolínea, si es evidente que las imágenes se viralizaron y causaron todo una polémica en las redes sociales.

Fair play to @Ryanair allowing this. I’ll factor this is when making my next flight booking. pic.twitter.com/T0UBzmKvcL

— Alan white (@alanwhite12332) September 14, 2021