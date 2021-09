Así es la voz de Martha Liliana Ruiz tras cirugía por cáncer de lengua

Martha Liliana Ruiz estuvo hablando del cáncer que padece por el cual la tuvieron que ingresar a cirugía.

El pasado mes de julio se conoció que la reconocida actriz, tenía cáncer por lo que debía ser intervenida quirúrgicamente.

“Hace cinco años empecé a tener una lesión minúscula en la lengua. Fui al médico, me la retiró, hizo la cirugía y se mandó a patología. El resultado era una leucoplasia”, explicó al programa La Red.

Martha recibió tratamiento médico pero la lesión reapareció tiempo después. “A los tres años volvió la lesión, volvimos a mandar a patología y era una segunda leucoplasia. El año pasado durante la pandemia yo me vi una laceración muy pequeña, no en el mismo lugar donde eran las anteriores, sino debajo de la lengua. Dije: ‘bueno, esto se va a sanar’, y como era época de pandemia los cirujanos no trabajaban al ciento por ciento”, agregó en el programa.

Días después de la cirugía, la artista contó a través de redes sociales: “Hoy hace 21 días fue mi cirugía donde lograron extirpar el tumor que tenía en la lengua. No saben lo agradecida que estoy con Dios porque me dio la oportunidad de salir con vida».

La actriz tuvo que entrar al quirófano para retirar el tumor de su lengua, hace poco anunció que “se fue una tercera parte de mi lengua y el pronóstico era una lesión muy compleja en el habla”.

Martha Liliana Ruiz por poco queda muda