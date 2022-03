El voto contaminado de las coaliciones

in

El voto anti-favoritos afectó las tres consultas del domingo en Colombia como lo refleja una revisión a fondo de los sufragios obtenidos por Francia, Carlos y David en las 5 subregiones del país con casi un 99% de los escrutinios concluidos y una de las abstenciones más altas de los últimos años en las congresionales.

Desde hace varios años pienso que las consultas abiertas de los partidos en paralelo a una elección nacional, no son otra cosa que una excusa para buscar reposición de votos pero también se convierten en un riesgo para que muchas manos ajenas a ese partido incidan en las decisiones.

En cada una de las coaliciones había un favorito que no le servía como rival a las otras dos y a través de grupos de Facebook, twitter y whatsapp; militantes anti petro, anti fico y anti Fajardo pretendieron contaminar esos ejercicios con la utópica ilusión de lograr una incidencia determinante y al final lo que consiguieron fue inflar a algunos neo políticos, quienes se convierten ahora en piedra en el zapato dentro de cada sector.

El primer caso es el de Francia, una mujer sin duda muy inteligente, quien demostró gran capacidad en cada uno de los debates y oportunidades que le dieron para dirigirse a los colombianos, sin embargo Gustavo la convirtió en víctima durante la campaña, con la negativa de que no iba a ser su vicepresidenta ; sin embargo ahora al ex alcalde le salió caro el circo que montó para brillar, y la “enana” que subestimó hoy tiene más de 700,000 votos y se convirtió en un León cuya fuerza representa una gran presión para que el líder de la Colombia humana no busque en otro lado una fórmula Vice presidencial, Aunque para ser pragmáticos, los votos de Francia son una suma de la contaminación mas un sector que votó el yo con yo.

Un ex gobernador de Boyacá también estuvo durante varios minutos punteando el escrutinio al comienzo cuando apenas se bordeado el 10% de votos contados, pero era claro que dichos votos pertenecían más al departamento de Boyacá donde el ex mandatario barrió; pero cuando llegaron los votos de otras zonas del país la realidad volvíó a su sitio y el exgobernador Fajardo lo venció con un segundo lugar para Juan Manuel Galán. De Fajardo y de Galán se esperaba mucho más; Pero lo de Amaya si es una verdadera sorpresa más allá de que haya recibido algunos votos contaminados, hoy se convierte en una figura importante dentro de la coalición centro esperanza y también suena fuerte para ser esa figura vicepresidencial de Fajardo.

De otro lado, a pesar del aplastante triunfo del ex alcalde de Medellín Federico Andrés Gutiérrez, una figura joven que se ha destacado en el congreso colombiano, marcó un interesante repunte en los últimos días y quizá también recibió algunos votos que iban en contra del Popular Fico; quizá votos castigo favorecieron a David, como factura por el evidente respaldo de un uribismo que no pasa por su mejor momento, dirigido al carismático ex alcalde.

Basta con ver el mapa de los 32 departamentos de Colombia, Revisar un poco más en detalle las 14 principales ciudades y ver los matices en sincronía con la elección del congreso, para descubrir que hubo muchos votos en las coaliciones que no correspondieron con dicha ideología sino que fueron depositados con odio, con un mensaje de resistencia y quizás como un preámbulo de lo que será la primera y posible segunda vuelta en estas elecciones, que pintan con un gran volumen de voto castigo y apuntan -espero equivocarme- a ser un verdadero lodazal.