[VIDEO] ¡Pilas! Hasta este jueves podrá votar por Linda Caicedo en los Globe Soccer Awards

Definitivamente Linda Caicedo es merecedora de este premio y muchas cosas más, por eso hasta este jueves, 10 de noviembre se encuentran habilitadas las votaciones para votar por la colombiana como mejor jugadora de 2022 en los Globe Soccer Awards.

La delantera vallecaucana está en la lista de 10 seleccionadas a mejor jugadora de este año por diferentes méritos: mejor jugadora de la Copa América, una de las goleadoras y de las figuras del mundial sub-17 que se llevó a cabo en la India, entre otras.

Cabe mencionar que el premio será entregado en Dubái, sede de los Globe Soccer Award, el próximo jueves, 17 de noviembre. Linda está en la pelea con la actual Balón de Oro, la española del Barcelona, Alexia Putellas.

Si desea apoyar a Linda Caicedo, solo debe ingresar a : https://fanspot.globesoccer.com, ir a la casilla de “Best Women´s Player of the Year” y dar el voto por la estrella colombiana.

🔉 FINAL DAY TO VOTE! Round 2 of voting ends TODAY, 10 Nov at 19h59 UTC | 23:59 GST ⏱

👋 For all info on categories, nominees, and voting procedures, visit: https://t.co/lvxhisSjko 🏆 pic.twitter.com/DqDMmcMRKH

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 10, 2022