Voraz incendio en Llanogrande: consumió el reconocido restaurante ¨Brasas¨ y dos locales más

Resumen: La alerta se dio en las primeras horas del día, cuando las llamas comenzaron a devorar la infraestructura de los locales

Una madrugada de angustia se vivió este sábado 20 de diciembre en el exclusivo sector de Llanogrande, en Rionegro, tras registrarse un incendio estructural de grandes proporciones que afectó al tradicional restaurante Brasas y a otros dos establecimientos comerciales aledaños. La rápida acción de los organismos de socorro evitó que las llamas se propagaran a otras estructuras en esta zona de alta afluencia turística y comercial.

La alerta se dio en las primeras horas del día, cuando las llamas comenzaron a devorar la infraestructura de los locales, iluminando el cielo del Oriente Antioqueño. De inmediato, se activó la red de emergencias del municipio para contener la situación que amenazaba con expandirse rápidamente debido a los materiales de construcción de la zona.}

Acción heroica: 16 unidades de bomberos en la escena

Para controlar la conflagración, fue necesaria la intervención de 16 unidades del Cuerpo de Bomberos de Rionegro, quienes se desplazaron al sitio con tres máquinas extintoras de última tecnología. Bajo la coordinación de la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía, los uniformados trabajaron durante varias horas para atacar el fuego desde diferentes puntos y realizar las labores de enfriamiento necesarias.

Desde la Administración Municipal se destacó el valor y la eficiencia del equipo de rescate. “Gracias al trabajo articulado de nuestras 16 unidades de Bomberos y el equipo de Gestión del Riesgo, se logró controlar el incendio en el restaurante Brasas. La intervención oportuna fue clave para mitigar el impacto en el sector de Llanogrande”, informaron fuentes oficiales.

Balance de la emergencia: Solo daños materiales

Pese a la magnitud de la columna de humo y la intensidad del fuego, las autoridades entregaron un parte de tranquilidad respecto a la integridad física de las personas. Tras realizar el barrido por la zona afectada, se confirmó que no hubo personas heridas ni víctimas fatales.

El saldo de la emergencia se limita a daños estructurales considerables en el restaurante Brasas y otros dos locales comerciales que sufrieron las consecuencias del calor y el humo. A esta hora, expertos de la Oficina de Gestión del Riesgo permanecen en el lugar evaluando la estabilidad de las edificaciones afectadas para determinar si existe riesgo de colapso y para iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las causas exactas que originaron el fuego.

Un golpe al sector comercial en plena temporada navideña

Este incidente representa un duro golpe para los propietarios y empleados de los establecimientos afectados, especialmente durante este fin de semana del 20 de diciembre, uno de los periodos de mayor actividad económica y turística en el Oriente Antioqueño debido a las celebraciones de fin de año.

Sin embargo, la comunidad de Llanogrande y Rionegro ha resaltado la capacidad de respuesta de sus instituciones, que una vez más demostraron estar preparadas para atender contingencias de esta magnitud. Se espera que, tras el peritaje oficial, se inicien las labores de remoción de escombros y se evalúe el plan de reconstrucción para estos icónicos locales comerciales.

Se hace un llamado a los comerciantes y ciudadanos a revisar sus sistemas eléctricos y planes de prevención de incendios, especialmente en esta época donde aumenta el uso de luces decorativas y equipos de cocina.

