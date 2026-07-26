Voraz incendio en Amalfi redujo a cenizas seis viviendas y varios vehículos, en zona de Invasión

Resumen: Seis viviendas habrían sido consumidas en su totalidad por las llamas, dejando a estas familias sin sus enseres y sin un techo.

Minuto30.com .- Una emergencia de grandes proporciones encendió las alarmas en el Nordeste antioqueño. Un aparatoso incendio estructural consumió múltiples viviendas y vehículos en una zona de invasión del municipio de Amalfi, dejando a varias familias literalmente en la calle.

La zozobra se apoderó de los habitantes del sector conocido como Pueblo Nuevo. En cuestión de minutos, lo que habría comenzado como un pequeño foco de llamas se transformó en una conflagración incontrolable. Al tratarse de un asentamiento de invasión, las viviendas estaban construidas mayoritariamente con madera, un material altamente combustible que habría acelerado dramáticamente la propagación del fuego entre las casas.

Para hacerle frente a la emergencia, fue necesaria la intervención inmediata de los organismos de socorro. Al lugar se desplazaron ocho unidades del cuerpo de bomberos, apoyadas por un camión cisterna, quienes batallaron arduamente contra las llamas para controlar la situación y evitar que el fuego se extendiera por todo el vecindario.

El doloroso balance de la emergencia

Aunque la rápida acción de los bomberos logró contener el fuego, el saldo que dejó la emergencia es desolador para la comunidad. Según el reporte oficial entregado por las autoridades, el incendio dejó las siguientes afectaciones:

Pérdida total: Seis viviendas habrían sido consumidas en su totalidad por las llamas, dejando a estas familias sin sus enseres y sin un techo.

Afectación por radiación: Otras seis casas aledañas habrían sufrido daños estructurales considerables debido a las altas temperaturas y la radiación emanada por el fuego.

Vehículos calcinados: El reporte confirmó la incineración total de un automóvil y un número aún no determinado de motocicletas que se encontraban en la zona de la emergencia.

Milagrosamente ilesos: En medio de la tragedia material, la noticia más alentadora es que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales. La comunidad habría logrado evacuar a tiempo el lugar.

Causas en investigación

Hasta el momento, las autoridades y los cuerpos de socorro no tendrían una hipótesis clara sobre lo que habría ocasionado esta grave emergencia. Se espera que, tras finalizar las labores de enfriamiento y remoción de escombros, los investigadores puedan determinar el origen exacto del fuego.

Mientras tanto, las familias afectadas estarían a la espera de las ayudas humanitarias por parte de la administración municipal de Amalfi para hacer frente a esta calamidad.