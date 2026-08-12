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    ¡Atención! Suspenden labores nocturnas por voraz incendio en el Alto de Boquerón, San Cristóbal

    La Alcaldía confirmó que el incendio no quedará descuidado. Se mantendrá un monitoreo a distancia durante la madrugada,

    Publicado por: SoloDuque

    incendio boqueron
    Imagen elaborada con IA para ilustrar la nota
    ¡Atención! Suspenden labores nocturnas por voraz incendio en el Alto de Boquerón, San Cristóbal

    Resumen: La Alcaldía confirmó que el incendio no quedará descuidado. Se mantendrá un monitoreo a distancia durante la madrugada,

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    Minuto30.com .- Las alarmas ambientales se encendieron desde las 3:25 de la tarde de este miércoles, cuando se reportó el inicio de un voraz incendio forestal en la parte alta del corregimiento de San Cristóbal, occidente de Medellín.

    La emergencia, catalogada de grandes proporciones, se está consumiendo una importante zona de reserva forestal en el sector conocido como Alto de Boquerón. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha estado al frente del Puesto de Mando Unificado desde la estación de Bomberos Occidente, entregando actualizaciones constantes a la ciudadanía.

    Retirada táctica por seguridad

    A pesar de los arduos esfuerzos realizados por las cuadrillas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín durante toda la tarde, la llegada de la noche obligó a tomar una difícil pero necesaria decisión técnica.

    A las 9:49 p.m., el mandatario local confirmó que las unidades operativas debieron evacuar la zona de impacto directo.

    «Nuestros bomberos se retiran del terreno por ahora para cuidar sus vidas y su seguridad. El incendio sigue activo en la parte alta, pero estaremos monitoreando la situación durante toda la noche (…) Lo más importante siempre es cuidar la vida de nuestros bomberos y de nuestra gente», aseguró Gutiérrez.

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    Las condiciones topográficas, sumadas a la nula visibilidad nocturna, representan un riesgo inminente para los socorristas que combaten las llamas cuerpo a cuerpo.

    Parte de tranquilidad para la comunidad

    Ante la aparatosa columna de humo y el resplandor del fuego que se observa desde varios puntos del occidente y centro de la ciudad, el DAGRD y la Alcaldía fueron enfáticos en brindar un parte de tranquilidad: no se ubican viviendas en un radio de 1 kilómetro a la redonda. La emergencia es estrictamente forestal.

    ¿Qué pasará mañana?

    La Alcaldía confirmó que el incendio no quedará descuidado. Se mantendrá un monitoreo a distancia durante la madrugada, y a primera hora de este jueves, los bomberos regresarán al punto crítico acompañados de drones especializados.

    Esta tecnología permitirá evaluar los daños térmicos, trazar nuevas líneas de defensa y reanudar las labores de control y liquidación con mayor seguridad para el personal.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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