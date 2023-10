Von der Leyen insta a cambiar «urgentemente» la voluntariedad en las ordenes de expulsión

in

Bruselas, 18 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que hay que cambiar "urgentemente" que las órdenes de repatriación a personas consideradas como una amenaza en cualquier país de la Unión Europea sean de carácter voluntario y abogó por una "tolerancia cero para el odio en Europa", en alusión al atentado de Bruselas.

"A las personas consideradas una amenaza para la seguridad que hayan recibido una orden de repatriación se les puede pedir actualmente que abandonen el país voluntariamente. Debemos cambiar esta situación urgentemente", afirmó Von der Leyen en una comparecencia ante la prensa en Bruselas junto a los primeros ministros de Bélgica y Suecia, Alexander De Croo y Ulf Kristersson, que se manifestaron en la misma línea.

De Croo y Kristersson asistieron previamente a una sencilla ceremonia de homenaje a los dos seguidores de la selección de fútbol sueca que fueron asesinados el lunes en Bruselas por un tunecino de 45 años que vivía ilegalmente en Bélgica y que también había residido previamente en Suecia, y sobre el que pesaba una orden de expulsión que nunca le pudo ser comunicada.

El Ejecutivo comunitario "ha propuesto que si una persona es considerada una amenaza para la seguridad pública, los países deben tener el poder de obligarla a irse. Es parte del Pacto de la UE para la Migración y el Asilo", subrayó Von der Leyen.

"Llevar a término con éxito el Pacto Europeo de Asilo y Migración es nuestra máxima prioridad", afirmó por su parte De Croo, cuyo país tomará el testigo a España en la presidencia semestral rotatoria del Consejo de la Unión Europea el próximo 1 de enero de 2024.

Compuesto por varios pilares, ese pacto ha entrado en su fase final de negociación entre representantes de las instituciones europeas tras adoptar los Veintisiete y la Eurocámara sus respectivas posiciones negociadoras recientemente.

Ese pacto, muchos años aplazado, "está evolucionando en la dirección correcta por el momento, no vemos obstáculos importantes y realmente es una prioridad para nosotros ponerle fin", subrayó el primer ministro belga.

"Hay dos dimensiones que debemos abordar de forma coordinada. En primer lugar, una mejor protección de nuestras fronteras exteriores. En segundo lugar, y yo diría que es igualmente importante, una política de retorno más decidida y más coordinada para las personas que se encuentran al final de los procedimientos migratorios", subrayó De Croo.

En la misma línea se pronunció el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, que aseguró que "muchísimas personas" a las que se le niegan el asilo en los Estados miembros se niegan a abandonar el país lo que, a su juicio, elimina la diferencia entre conceder las solicitudes de asilo o rechazarlas.

Además, abogó por elevar las medidas de seguridad para proteger las fronteras de la UE con el fin de garantizar que los inmigrantes que llegan al territorio comunitario lo hagan de manera regular.

"Si no somos capaces de proteger nuestras fronteras comunes, no podremos mantener la libre circulación dentro de Europa. Estas son partes extremadamente importantes de lo que significa ser una comunidad europea", agregó Kristersson, quien abogó también por un incremento de intercambio de información sobre migrantes ilegales entre países y no solo entre agencias de inteligencia.

En la comparecencia ante la prensa, agradeció a su homólogo belga la "buena cooperación" después de que el presunto terrorista asesinara a tiros a dos aficionados suecos, en un atentado previo al encuentro de las selecciones Bélgica-Suecia en fase de eliminatoria para la Eurocopa de 2024 que, según dijo Kristersson, tenía como objetivo a "Suecia y a los ciudadanos suecos".

Por ello, hizo un llamamiento para que la UE sea "firme" en la seguridad de sus territorios y fronteras de la misma forma lo es "en la democracia, tolerancia, apertura y libertad".

Frente al "odio ciego" que arrebató las vidas de los dos suecos en Bruselas y dejó herido a un tercero, De Croo pidió que los Veintisiete luchen "hombro con hombro" en la defensa de la libertad, de la democracia y de los valores e ideas europeos. "Es una lucha que debemos ganar", sentenció.

De Croo y Kristersson depositaron esta mañana una ofrenda floral en el lugar donde el tunecino Abdesalem Lassoued mató a tiros a los dos suecos en una céntrica calle de la capital belga; un acto al que el primer ministro de Suecia asistió con una bufanda de la selección de fútbol de su país al cuello.

Por: EFE