    Exclusivo Fotos

    ¡Volvieron a nacer, pero «aporriaditas»! Iban en moto y quedaron debajo un bus de servicio público

    Ambas personas fueron rescatadas con vida, aunque resultaron muy lastimadas y con fuertes dolores

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Cortesía
    ¡Volvieron a nacer, pero «aporriaditas»! Iban en moto y quedaron debajo un bus de servicio público

    Resumen: Dos jóvenes que se movilizaban en motocicleta volvieron a nacer la noche de este domingo 30 de noviembre tras sufrir un grave accidente en la Carrera 65, cerca del sector del Parque Juanes de la Paz en Medellín.

    Minuto30.com .- Dos jóvenes que se movilizaban en motocicleta volvieron a nacer la noche de este domingo 30 de noviembre tras sufrir un grave accidente en la Carrera 65, cerca del sector del Parque Juanes de la Paz en Medellín.

    El incidente ocurrió en el sentido norte-sur, entre las calles 97 y 98, cuando la motocicleta quedó atrapada debajo de una buseta de servicio público.

    El momento fue de gran angustia, y la comunidad tuvo que actuar de inmediato: la buseta fue levantada con la ayuda de varias personas para poder sacar a las dos jóvenes.

    Foto: Cortesía

    Ambas fueron rescatadas con vida, aunque resultaron muy lastimadas y con fuertes dolores. Fueron trasladadas en ambulancia a centros asistenciales.

    Las autoridades investigan las causas del choque; aunque la comunidad explica que la calle inundada no deja ver los estopetoles que dividen los carriles, ocasionando varios accidentes a causa de las fuertes lluvias.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


