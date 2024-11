«Volvamos a intentarlo»: El mensaje del DIM a sus hinchas

El mensaje del DIM a sus hinchas es contundente, ‘volvamos a intentarlo’. Pese a que ha estado en dos finales casi consecutivas, el ‘Equipo del Pueblo’ aún no logra su séptima.

Sin embargo, los dirigidos por Alfredo Arias, para la presente temporada, tiene la mentalidad puesta en el título que valide el buen trabajo de la plantilla en los últimos semestres.

La hinchada del ‘Poderoso’ sufrida como ella sola, ha mostrado el respaldo al equipo, una de las formas, abonándose.

Más de 14 mil hinchas del ‘rojo de la montaña’ ya compraron sus boletas, de forma anticipada, para acompañar al equipo este semestre.

Con un emotivo video, que resume la pasión de los aficionados, ambientado con la canción “Arrancarmelo” de Wos, el ‘Equipo del Pueblo’ ratifica la ilusión de ir por la séptima.

El Deportivo Independiente Medellín viajará a la capital del país para el debut este domingo 21 de enero a las 4:00 p.m contra Millonarios.

Sin lugar a dudas, los dirigidos por Alberto Gamero y Alfredo Arias, protagonizarán el duelo más llamativo de la primera fecha de la Liga BetPlay I-2024.

El rojo entrenará este sábado (20 de enero) en su sede deportiva de Llanogrande y de ahí se desplazará al aeropuerto José María Córdova para viajar a Bogotá.

Posterior al juego, el grupo saldrá desde El Campín hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Medellín este mismo domingo.

El grupo descansará el lunes y retornará a trabajos el martes 23 de enero.

[✊] No me pidas que no vuelva a intentar

¡Por el honor, volvamos a intentarlo JUNTOS! ❤️#MásFuertesJuntos pic.twitter.com/H2oAcOJ0Qu

— DIM (@DIM_Oficial) January 19, 2024