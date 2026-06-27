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    ¡Voló por los aires y murió! Motociclista chocó con separador y fue a dar contra la cola de una camioneta

    La emergencia fue atendida de inmediato por los cuerpos de socorro y agentes de la Secretaría de Movilidad, quienes acordonaron la zona

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Voló por los aires y murió! Motociclista chocó con separador y fue a dar contra la cola de una camioneta

    Resumen: El lamentable suceso, registrado exactamente a las 09:30 a. m., se desencadenó tras una aparente pérdida de control del vehículo de dos ruedas. De acuerdo con el reporte extraoficial, el accidente ocurrió en tres tiempos trágicos.

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    Minuto30.com .- Las vías de Medellín vuelven a ser escenario de una fatalidad. En la mañana de este sábado, 27 de junio de 2026, un motociclista de 33 años perdió la vida en un complejo accidente de tránsito ocurrido en el occidente de la ciudad, a pocos metros del cementerio Campos de Paz.

    muerto campos de paz2

    La cadena de eventos del siniestro

    El lamentable suceso, registrado exactamente a las 09:30 a. m., se desencadenó tras una aparente pérdida de control del vehículo de dos ruedas. De acuerdo con el reporte extraoficial, el accidente ocurrió en tres tiempos trágicos.

    El motociclista transitaba por la Avenida 80 cuando, al perder el control de la moto, colisionó fuertemente contra el separador de la vía.

    Producto de la inercia y la fuerza del golpe, el hombre salió proyectado, chocando contra las ramas altas de un árbol cercano.

    Finalmente, el cuerpo del motociclista cayó y se estrelló contra la parte trasera izquierda de una camioneta que en ese preciso instante salía hacia la vía principal.

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    Cabe resaltar que, tras la evaluación preliminar de la escena, la conductora de la camioneta no tendría responsabilidad alguna en el siniestro, ya que se trató de un impacto colateral originado por el choque previo de la motocicleta.

    muerto campos de paz1

    Lugar de los hechos y atención judicial

    La emergencia fue atendida de inmediato por los cuerpos de socorro y agentes de la Secretaría de Movilidad, quienes acordonaron la zona para adelantar las respectivas labores forenses y la inspección técnica a cadáver en la Calle 6 Sur con Carrera 53, sector Campos de Paz.

    Este fatídico incidente reitera el llamado urgente a todos los actores viales a transitar con extrema precaución, respetando los límites de velocidad y manteniendo la atención total en el camino, ya que un simple roce con un separador puede desencadenar una tragedia irreversible.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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