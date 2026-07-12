¡Voló por los aires! Hombre fue atacado por bisonte en Yellowstone y en video quedó

Minuto30.com .- Un tranquilo paseo familiar por el Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos, estuvo a punto de convertirse en una tragedia mortal. Un hombre de aproximadamente 65 años resultó gravemente herido tras ser brutalmente embestido por un enorme bisonte mientras caminaba junto a su pequeño nieto.

El aterrador incidente tuvo lugar la tarde de este viernes 10 de julio de 2026 en la zona del Bridge Bay Campground, un popular campamento ubicado al sur de Fishing Bridge, en el estado de Wyoming.

De acuerdo con los reportes, el abuelo y su nieto observaban desde una distancia prudente a un bisonte macho que se revolcaba en el polvo. Sin embargo, el animal comenzó a mostrarse inquieto y, en cuestión de segundos, desató su furia contra los turistas.

Un impacto devastador captado en video

El dramático momento quedó registrado en video gracias a la cámara del fotógrafo profesional Mike MacLeod, quien se encontraba en el lugar. Según el relato de MacLeod, el animal ya representaba un peligro inminente, pues momentos antes había mostrado un comportamiento agresivo, intentando embestir a otras personas, niños e incluso vehículos que transitaban por el campamento.

Cuando el bisonte fijó su objetivo en el abuelo, corrió a toda velocidad hacia él y logró alcanzarlo en la zona de la cadera con uno de sus cuernos. La fuerza bruta del impacto fue tan devastadora que el turista de 65 años salió proyectado aproximadamente 2.4 metros (ocho pies) por el aire antes de caer violentamente contra el suelo.

Un verdadero milagro de supervivencia

En medio del pánico, el milagro de la jornada fue que el pequeño nieto del hombre logró salir completamente ileso del ataque.

En cuanto a la víctima, pese a la brutalidad de la caída y la gravedad de las lesiones, los equipos médicos destacaron un aspecto sumamente positivo que le salvó la vida: el cuerno del animal no lo corneó profundamente. La anatomía del impacto hizo que el bisonte únicamente lo levantara y lo lanzara por el aire a modo de gancho, evitando heridas penetrantes en sus órganos vitales.

Las autoridades del Parque Nacional Yellowstone reiteraron el llamado de advertencia a los visitantes para que mantengan una distancia mínima de 25 yardas (23 metros) de los bisontes, recordando que son animales salvajes e impredecibles que pueden correr a velocidades sorprendentes.