Volcán Puracé lanza columnas de 700mts: SGC reporta cinco emisiones de ceniza en menos de 24 horas

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Resumen: El Servicio Geológico Colombiano confirmó que las columnas alcanzaron los 700 metros de altura. Varias veredas reportaron caída de material volcánico y las autoridades reiteran la prohibición de acercarse a los cráteres.

Minuto30.com .- La cadena volcánica Los Coconucos sigue mostrando una inestabilidad significativa. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un nuevo boletín confirmando que el volcán Puracé se mantiene en Alerta Naranja, luego de registrar un incremento en sus emisiones superficiales durante las últimas horas.

Columnas de ceniza de hasta 700 metros

De acuerdo con el monitoreo oficial, desde las 2:00 p. m. del día anterior y hasta la mañana de este 23 de agosto, se han registrado cinco emisiones de ceniza.

Tres de estos eventos fueron confirmados visualmente a través de las cámaras de vigilancia de la entidad, alcanzando columnas con una altura máxima de 700 metros sobre la cima del volcán. Una de las imágenes más destacadas fue captada a las 5:01 a. m. por la cámara térmica Mina2IR, ubicada a 2,2 kilómetros al noroccidente del edificio volcánico.

La dispersión del material particulado ya generó impactos en las comunidades cercanas. Habitantes y vigías comunitarios del municipio de Puracé reportaron la caída de ceniza en las siguientes veredas:

Cobaló

20 de Julio

Hato Viejo

Ambiró

Patico

Alteración en la dinámica interna del volcán

El SGC explicó que los parámetros de monitoreo continúan superando las líneas base de comportamiento normal. La actividad sísmica está dominada por el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos (eventos de tremor y de largo periodo), localizados a menos de 2 kilómetros de profundidad bajo el cráter.

Además, los instrumentos del SGC han detectado otras señales de alerta:

Gases volcánicos: Los niveles de flujo de dióxido de azufre (SO2) permanecen por encima del promedio, y persiste un ascenso en las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) en el suelo.

Deformación: Se mantiene un proceso de deformación lenta del suelo en el sector comprendido entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.

Restricción total y recomendaciones

Ante la inestabilidad del sistema y la posibilidad de que ocurran emisiones repentinas de gases o ceniza, el Servicio Geológico Colombiano fue enfático en su principal recomendación de seguridad: está estrictamente prohibido acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, así como a sus alrededores, dado el alto riesgo para la vida humana.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a las comunidades para que se informen únicamente a través de los canales oficiales del SGC y del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, evitando la difusión de rumores o cadenas con información falsa.