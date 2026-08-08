Resumen: Mientras se consolida la información técnica del SGC, las autoridades de Gestión del Riesgo del Cauca hacen un llamado a mantener la calma

Volcán Puracé registra fuerte expulsión de ceniza y mantiene en vilo a la región por alerta naranja

Minuto30.com .- Las alarmas preventivas se han encendido nuevamente en el suroccidente colombiano. Sobre las 6:14 de la tarde de este viernes, el volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, registró un nuevo e importante pulso de inestabilidad, caracterizado por una fuerte expulsión de ceniza y emisiones de gas sulfúrico visibles desde varios kilómetros a la redonda.

El evento generó inmediata preocupación entre las comunidades indígenas, campesinas y cascos urbanos aledaños a la zona de influencia del edificio volcánico, quienes durante las últimas semanas han estado bajo constante observación por los cambios en el comportamiento del macizo.

Bajo la lupa del Servicio Geológico Colombiano

Hasta el momento de la publicación de este reporte, las autoridades locales y los organismos de socorro se encuentran a la espera del pronunciamiento técnico oficial por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Se espera que en los próximos minutos u horas la entidad emita un boletín extraordinario que detalle la altura exacta de la columna de gases, la dirección en la que los vientos están dispersando la ceniza y si este evento implica un cambio drástico en la sismicidad interna (fracturamiento de roca o movimiento de fluidos) del volcán.

¿Por qué el volcán está en Alerta Naranja?

Es fundamental recordar a la ciudadanía que la expulsión de ceniza de este viernes no es un hecho aislado. El volcán Puracé se encuentra actualmente en fase de Alerta Naranja, una categorización que el SGC determinó luego de que en las últimas semanas su actividad sísmica y de desgasificación se incrementara de manera significativa.

En la escala de medición vulcanológica de Colombia, la Alerta Naranja significa que el volcán presenta variaciones importantes en el desarrollo de su proceso volcánico, lo que se traduce en que existe la probabilidad de una erupción en término de días o semanas. Si bien esto no garantiza que una erupción mayor vaya a ocurrir inminentemente, sí obliga a los consejos de gestión del riesgo a tener listos y activos todos los planes de contingencia y rutas de evacuación.

Recomendaciones a la comunidad

Mientras se consolida la información técnica del SGC, las autoridades de Gestión del Riesgo del Cauca hacen un llamado a mantener la calma, informarse únicamente a través de canales oficiales y tomar las siguientes medidas preventivas frente a la caída de ceniza:

Uso de tapabocas: Es vital para evitar afecciones respiratorias por la inhalación de material particulado y gases azufrados.

Protección del agua: Cubrir los tanques y fuentes de almacenamiento de agua potable para evitar su contaminación.

Cuidado de los animales: Asegurarse de que el ganado y las mascotas tengan agua limpia y alimento resguardado de la ceniza.