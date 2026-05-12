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    Volcán Puracé lanzó ceniza y encendió las alarmas en Cauca: hay afectaciones en cultivos

    La actividad del volcán Puracé volvió a generar preocupación en Cauca tras nuevas emisiones de ceniza. Esto indicaron las autoridades…

    Publicado por: Melissa Noreña

    Volcán Puracé lanzó ceniza y encendió las alarmas en Cauca: hay afectaciones en cultivos
    Foto de cortesía.
    Volcán Puracé lanzó ceniza y encendió las alarmas en Cauca: hay afectaciones en cultivos

    Resumen: El volcán Puracé presentó aumento en su actividad con emisiones de ceniza volcánica y dióxido de azufre en varios sectores del Cauca, según el Servicio Geológico Colombiano.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre el volcán Puracé luego de que el pasado 11 de mayo se registrara un incremento en su actividad, situación que provocó emisiones de ceniza volcánica en diferentes sectores del departamento del Cauca.

    El fenómeno ha sido reportado tanto en zonas rurales del municipio de Puracé como en áreas cercanas de Popayán.

    De acuerdo con información entregada por el Servicio Geológico Colombiano y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, durante los últimos días se han detectado señales asociadas al movimiento interno del volcán, entre ellas episodios de tremor continuo, emisiones de dióxido de azufre y anomalías térmicas cerca del cráter.

    Las comunidades de veredas como Cristales y Puente Tierra fueron algunas de las primeras en reportar caída de ceniza volcánica, mientras habitantes de otros sectores compartieron imágenes y videos donde se observa una columna gris que inicialmente fue confundida con humo.

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    Expertos explicaron que este comportamiento hace parte de las variaciones contempladas dentro del nivel de alerta amarilla en el que permanece el volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos.

    Según los organismos técnicos, aunque la actividad ha mostrado cambios, hasta el momento no existe reporte de una erupción inminente.

    Las autoridades locales también confirmaron afectaciones en cultivos agrícolas y proyectos piscícolas debido a la caída de material volcánico. Productores de fresa y papa han manifestado preocupación por el impacto que las partículas podrían generar sobre las cosechas y fuentes de agua.

    Ante la situación, organismos de gestión del riesgo recomendaron a la población utilizar tapabocas, proteger depósitos de agua y evitar acercarse a las zonas altas del volcán, especialmente cerca de los cráteres Puracé, Piocollo y Curiquinga.

    El monitoreo técnico continúa de manera permanente para identificar cualquier cambio significativo en el comportamiento del sistema volcánico.

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