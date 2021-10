Volcán Kilauea en Hawái entra también en erupción

El volcán Kilauea, ubicado en la Isla Grande de Hawái, entró en erupción el pasado miércoles, ante lo cual las autoridades emitieron una alerta de advertencia y un código rojo para la aviación.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) dio a conocer que comienzo a una erupción en el cráter Halemaumau, en la cima del Kilauea. En ese lugar se puede observar la existencia de flujos de lava y nubes de gases volcánicos, según imágenes tomadas por una webcam.

“Todas las señales indican que permanecerá dentro del cráter”, dijo Ken Hon, el científico del USGS a cargo del Observatorio de Volcanes de Hawai.

“No vemos ningún indicio de que la lava se esté moviendo hacia la parte inferior de la zona oriental de la grieta, donde vive la gente. Actualmente, toda la actividad se realiza dentro del parque”, agregó.

La erupción se produce dentro de un área cerrada del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, por lo que el mayor riesgo está vinculado a los niveles altos de gases volcánicos, de acuerdo con medios locales.

Hasta el momento ninguna vivienda está en riesgo.

Timelapse of the new summit eruption on Kīlauea volcano.https://t.co/Gb5IDeQTjn

NPS Video/J.Wei pic.twitter.com/f2a7ZSWEIe

— Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS) September 30, 2021