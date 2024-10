Vogts sugiere darle el nombre de Beckenbauer a la Copa de Alemania

Berlín, 9 ene (EFE).- El ex internacional y ex seleccionador alemán Berti Vogts ha sugerido darle a la Copa de Alemania el nombre de Franz Beckenbauer como un homenaje póstumo que garantice que siga siendo recordado por futuras generaciones. «Es importante que su nombre no caiga en el olvido para las futuras generaciones. Tal vez […]