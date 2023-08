Vocalista de Twisted Sister quiere aprovechar fenómeno Barbie

Barbie ha generado un gran boom de línea de productos que el líder Twisted Sister, quiere sumarse con su propio muñeco.

Lo que faltaba que Dee Snider, el famoso vocalista de la banda de rock norteamericana Twisted Sister, quiere aprovechar el fenómeno de la Barbie y lanza su propia figura coleccionable con detalles de su look y pinta clásica donde el pink lo acompaña. Un hecho que en estrategia de marketing todo es válido y más que la «Barbiemania» está aún de moda con la película que barrió en el verano. Los Twisted son recordado por su por su clásico “We’re Not Gonna Take it”, que es su momento utilizó Arnold Schwarzenegger en su campaña a la gobernación de California. Curiosamente en una gira por Latinoamérica, Dee Snider cantó la versión del coro de “We’re not gonna take it” durante una presentación en Chile con el detalle de la traducción humorística que muchos jóvenes que estudiaban inglés y oían estaciones de radio en los años 80, bautizaron «Huevos con Aceite«. Un instante que quedaría como una divertida anécdota en la historia de Twisted Sister. Ahora se espera que los fanáticos compren el «Barbie Twisted Dee«.



TWISTED SISTER /WE’RE NO GONNA TAKE IT



HUEVOS CON ACEITE / TWISTED SISTER



